Hrajeme žumpu. Hanba! soptí sparťan Polášek. Věří v Hořavovy principy

Pomůže vám ohlášený návrat trenéra Miloslava Hořavy?

Očividně se u nás něco změnit musí. Pana Hořavu známe a víme, co může donést do týmu. Myslím, že by nám to mohlo pomoct.

Jaroslav Hlinka asistent a sportovní manažer Sparty: „Jandačův konec jsme neřešili Absolutní snaha nám ve stavu, v jakém jsme, nestačí. Potřebujeme k tomu ještě trošičku hokejovosti, klid, zakončení. Jenom se snažit a nedávat góly, tak pak prohráváme 1:2, 2:3. Příchod trenéra Hořavy je jeden z impulsů, protože ten tým impuls potřebuje. Není vyloučené, že přijdou další impulsy, řešit se to musí. Na tenhle vývoj sezony musíme asi už reagovat. Klid, který jsme chtěli mužstvu dát, moc nezafungoval. Musíme zkusit něco jiného. Asi přijdou výměny. Otázka konce trenéra Jandače se neřešila, protože jsme byli dlouho v kontaktu s Milošem a nějakým způsobem byl návrat k loňské trenérské sestavě ve hře delší čas.“

V čem především?

Čím víc hlav, tím víc rozumu. Vím, že budeme mít čtyři trenéry, ale víme z minulé sezony, jak na nás platí Hořavovy zkušenosti. Jeho přínos bude hlavně do obrany. I do oslabení, v kterých hoříme. Kdybychom najeli do starých kolejí z minulé sezony, tak nám to prospěje.

Jak vám osobně trenér Hořava sedí?

Řeknu vám, že pan trenér je člověk, který si hodně zakládá na přístupu a principu. Což každého hráče posune o hodně výš. Když pochopíte, co po vás chce, a víte, že to s vámi myslí dobře, je to ohromné plus. Individuálně i pro celý klub.

Co vám chybělo k bodům v Litvínově?

Dva góly, abychom vyhráli. Po dlouhé době jsme měli dobrý start, pak si to poděláme dvěma vyloučeními, které nás srazí dolů. A pak řešíme, co se u nás řeší posledních čtrnáct dní.

Což je co?

O čem se bavíme v šatně, na to vám neřeknu ani slovo. Akorát se můžu omluvit divákům, protože co předvádíme, je hanba. A to se to nesnažím nějak srážet ani zlehčovat. My jsme tým, kterému se tohle nesmí stávat. Musíme si to vyřešit sami.

Jména nemáte na to, abyste pořád prohrávali.

Když se podíváte na naši soupisku, tak tu žumpu, kterou teď hrajeme, si nemůžeme dovolit.

Bude tedy příchod Hořavy tím pravým impulsem?

Cokoli může být impuls, to se musí zlomit jen přes koleno. Jestli bude impuls pan Hořava, nějaký gól nebo další zápas, to uvidíme.

V Litvínově jste dostali góly z předbrankového prostoru. Tam hoříte?

Dneska bouchla obrana i útok. Budu se opakovat. Dostáváme góly, na které můžeme ukázat prstem, kde se co podělalo. Na druhou stranu využijeme jednu přesilovku, ale máme tolik dalších šancí, přečíslení, dáme tyčku, ale nejsme schopní z toho dát gól.

Útočník Kaše před zápasem říkal, že musíte bojovat na krev. Nechali jste na ledě duši?

Na to nebudu odpovídat.