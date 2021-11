Sparťan Kaše o krizi: V závěrech zápasů nám chybí šťáva i tlak

Poslední výhra železné Sparty se datuje do půlky října, pak zrezla. Získala už jen tři body za porážky po nájezdech. „Prohráli jsme sedmkrát v řadě, takže máme i herní krizi. Musíme urputně bojovat, všichni jít do brány,“ apeloval Kaše na klubovém webu po úterním těsném krachu 2:3 v Mladé Boleslavi.

Sparta má zhuštěný program kvůli Lize mistrů a Spenglerově poháru, což se na ní podle Kašeho v kombinaci s marodkou podepisuje.

„Hrajeme v podstatě ob den. A na konci zápasů na tři útoky. Je dobré, že jsme v tempu, ale na druhou stranu nám v posledních minutách chybí šťáva,“ cítí kadaňský odchovanec. „V zápasech, které jsme zbytečně prohráli na konci, měli všichni soupeři v závěru utkání tlak, zato my ne. Šance jsou, ale že bychom je poslední čtyři minuty zavřeli, to nám chybí. Jsme dost natrénovaní, abychom to zvládli, a věřím, že už v Litvínově uspějeme, protože každý z nás aktuální situaci vnímá.“

ONLINE: Litvínov vs. Sparta podrobná reportáž v pátek od 17:30

Letní navrátilec ze zámoří Kaše zatím nastřílel jen dva góly, ale velí: Nepanikařit! „Když někdo udělá chybu, musíme se zastoupit. Snažím se bojovat každou sekundu na ledě, což dělají všichni, ale musíme zapojit i klidnou hlavu,“ hledá recept ke zlepšení. „Děláme sice vzadu hrubky, ale ještě víc nás položí góly po nesmyslných odrazech. Všechno jde proti nám.“ Jak to bude v Litvínově?