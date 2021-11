Kouč Patera: Kluci vylehali a vyklekali přesilovku Sparty, to se nám povedlo

„Byl to těžký zápas a jsme rádi za tři body,“ řekl boleslavský kouč Pavel Patera. Zajímavý byl průběh utkání - během devatenácti minut padlo pět branek. Boleslav rychle vedla 2:0, soupeř vyrovnal a na 3:2 se trefil Stránský.

Pak už nic. Jak skončila první třetina, tak i celý zápas.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme rychlé dva góly, což nám možná trochu uškodilo, protože jsme poté trochu nepochopitelně začali stát ve středním pásmu, což po klucích vůbec nechceme. Netrénujeme to a ani to neumíme. A byli jsme za to právem potrestáni,“ hodnotil Patera, jehož samozřejmě vzápětí potěšila rozhodující třetí branka.

„Gól na 3:2 byl šťastný a hodně nám pomohl, protože jsme byli dole. Ve druhé třetině jsme přežili, kluci tam vylehali a vyklekali přesilovku Sparty, která byla ohromně silná. To se nám povedlo,“ pochvaloval si Patera.

Mladou Boleslav dál trápí marodka, proto se jí zásadně rozpadly útočné formace, ta čtvrtá byla včera vyloženě nouzově poskládaná: Grim, Závora, Bernad. Přesto právě ona otevřela skóre, když zavěsil zaskakující obránce David Bernad.



Absencemi marodících hráčů je svírána i Sparta. „Chyběla nám malinko síla, valíme to na pár lidí a ti kluci ve finální fázi nemají klid, sílu a rychlost v zakončení. Mužstvo ale bojovalo,“ uvedl kouč poraženého celku Josef Jandač.