Hradecký Koukal před odvetou v Zugu: Venku teď hrajeme lépe než doma

Už jen tato okolnost v nabitém programu posledních dnů dává tušit, že hradecký Mountfield neponechává nic náhodě a věnuje zápasu velkou pozornost. Ve hře totiž nebude nic menšího než postup do semifinále Ligy mistrů, mezi čtyři nejlepší týmy soutěže.



„Pro nás velká motivace. Z českých týmů jsme zůstali v soutěži sami, takže bojujeme za všechny,“ uvedl Aleš Krátoška, jeden z asistentů hlavních koučů Mountfieldu.

Hradec dnes v Zugu nastoupí k odvetě s výsledkem 1:1 z prvního zápasu hraného před týdnem v Hradci. Znamená to pro něj fakt, že pokud chce postoupit, musí ve Švýcarsku vyhrát, jiná cesta do semifinále nevede. Pokud by totiž zápas skončil nerozhodně, prodlužovalo by se, případně by přišly na řadu samostatné nájezdy, dnešní utkání totiž vítěze mít musí.

ONLINE: Zug v. Hradec odveta čtvrtfinále Ligy mistrů od 19:45

„Už první zápas ukázal, že je to těžký soupeř, doma navíc ještě kvalitnější. Nečeká nás nic jednoduchého,“ poznamenal Krátoška.



Nebýt nedělní extraligové porážky s Vítkovicemi, která přišla v nepříliš vhodnou dobu, jel by Mountfield do Švýcarska k odvetě v docela slušné pohodě. Takhle přece jen možná ještě v pondělí při cestě převažovalo zklamání.

„Musíme to hodit za hlavu. Doma to skončilo 1:1, takže máme o co hrát. Musíme se dobře připravit a snažit se odehrát dobrý zápas,“ uvedl útočník Mountfieldu Petr Koukal, jenž v prvním zápase nehrál, „kluci hráli výborně, na šance to bylo neporovnatelné pro nás.“

Švýcarský tým odehrál od prvního zápasu čtvrtfinále rovněž dvě ligová utkání, obě o víkendu. V sobotu porazil 5:2 Langnau, v neděli prohrál 2:3 po prodloužení na ledě posledního týmu tabulky Ambri-Piotta. V tabulce je tak pátý, ale jen s tříbodovou ztrátou na druhou příčku a sedmibodovou na první, přitom má odehráno méně zápasů než většina týmů ze špice.

Letos stejně jako Hradec zažívá zatím nejpovedenější start v Lize mistrů, které se účastní už pošesté. V předešlých letech dvakrát nepostoupil ze skupiny a třikrát vypadl hned v prvním kole. Letos ve skupině B pokaždé bodoval, jediné dvě prohry až po nájezdech utrpěl v zápasech v Plzni a ve finské Hämeenlině, i kvůli tomu skupinu ovládl.

Navíc v osmifinále vcelku jistě přešel přes další finský tým Tapparu Tampere.



Hradecký Mountfield na tom je podobně, po startech v předcházejících dvou ročnících, při kterých nepostoupil ze základní skupiny, je tentokrát už mnohem dál. K navýšení svého maxima v Lize mistrů ale potřebuje začít střílet góly, což se mu v této sezoně až na výjimky moc nedaří.

„Mannheim jsme ale také dokázali vyřadit na jeden gól v každém z obou zápasů,“ připomíná Koukal nedávný postup přes německý tým. A přidává další okolnost, která by mohla hrát ve prospěch českého mužstva: „Venku teď hrajeme lépe než doma.“

Potvrdí to hradecký Mountfield i dnes večer?