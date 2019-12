Dává šanci oběma, řekl kouč hradeckých hokejistů o remíze

„Myslím, že remíza je spravedlivá a do odvety dává stejné šance oběma týmům,“ prohlásil domácí trenér Tomáš Martinec po utkání, v němž si jeho tým vypracoval dost šancí na to, aby dal víc než jeden gól, na druhé straně to ale bylo podobné. V rychlém a důrazném hokeji tak místo střelců nakonec byli nejvíc vidět oba brankáři.

Jak domácí Mazanec, tak hostující Hollenstein proto byli hlasováním fanoušků vyhlášeni nejlepšími hráči svých mužstev.

„Připravovali jsme se na to, že Zug bude hrát hodně aktivně a bude nás presovat. Určitě minimálně polovinu zápasu byl lepším týmem a měl spoustu šancí, ale Marek Mazanec nás podržel,“ uvedl Martinec.

Přitom hradecký brankář už po necelých pěti minutách inkasoval, když ho po samostatném nájezdu překonal Simion. „Udělali to hezky. My měli tlak, oni dvě takové nijaké střely, ale pak ujeli a ten hráč to udělal hezky, trefil se pod břevno. Aspoň jsem si sáhl na puk, když jsem ho vytahoval z brány,“ poznamenal k inkasovanému gólu brankář Mazanec.

Hradec se rozjížděl pomaleji, záhy ale měl dvě podobné šance jako Simion. Jenomže Rákos ani Perret ho nenapodobili. Pak už to byla bitva s řadou šancí na obou stranách, kterou gólově dotvořila až přesilovka domácích v úvodu poslední třetiny. Při ní se po střele od modré dorážkou prosadil Vincour a potvrdil tím, že je v letošním ročníku Ligy mistrů nejlepším střelcem Mountfieldu.

„Hrajeme celkově lépe dozadu, ale kdybychom neměli v brance Marka, který nás měsíc dva drží nad vodou, byly by ty zápasy rozhodně složitější. Potřebujeme už začít proměňovat šance, začít dávat góly a trochu mu tím pomoci,“ komentoval zápas kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák, jenž v den svých třiatřicetin měl na konci zápasu jednu z největších šancí.