Hradecký finiš před přestávkou: dvakrát extraliga a Liga mistrů

Až toto všechno absolvují, může přijít pomyslný výčet toho, co se jim zatím v sezoně podařilo a co méně. V extralize totiž za sebou budou mít polovinu základní části s tím, že jeden zápas z té druhé mají předehraný. A v Lize mistrů budou vědět, zda se probili mezi čtyři nejlepší celky soutěže, či zda jejich letošní vystoupení skončilo.

V extralize by potřebovali navázat na minulý víkend, který jim s podobně v tabulce postavenými soupeři přinesl pět bodů. I přesto, že střelecky to není příliš výrazné. Na pět bodů týmu stačil stejný počet branek, z nich jednu dal v prodloužení.

„Nejsme extra šikovní, ale šance už máme. Bylo období, kdy jsme se do šancí ani nedostávali a to pak bylo peklo,“ řekl k tomu kapitán týmu Radek Smoleňák.

Zlín versus Hradec ● Zápas 25. kola hokejové extraligy, dnes v 17.30.

● Utkají se devátý tým tabulky (Zlín, 28 bodů/24 zápasů) s osmým (Hradec Králové 35/25).

● Zlín bodoval čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrál, Hradec vyhrál tři z uplynulých čtyř duelů.

● Už v neděli se Hradec utká doma s Vítkovicemi (16.00), poté následuje reprezentační pauza, pro Hradec až po úterním zápase v Zugu.

Na druhé straně mužstvo v poslední době podstatně méně inkasuje, i proto mu k bodovým ziskům stačí méně nastřílených branek. „Dozadu hrajeme lépe, ale stále platí, že kdybychom neměli Marka Mazance, tak by zápasy pro nás byly složitější. Když všech pět lidí dělá, co máme namalované, soupeři na nás těžko něco mají. Nemůžeme si ale myslet, že nás Marek bude držet až do dubna. Musíme se dát ještě více dohromady, abychom mu pár zápasů dali odpočinout,“ poznamenal Smoleňák.

Zlín začal sezonu špatně, ale v poslední době se rozjel. V posledních čtyřech zápasech bodoval, tři z nich vyhrál, a v tabulce se dere vzhůru. V tabulce už je hned za osmým Hradcem, ale ztrácí na něj osm bodů. „Ve Zlíně se hraje těžko, je to nepříjemný soupeř. Jsou to velcí bojovníci, snaží se hrát jednoduše. My se musíme soustředit hlavně na sebe a na to, co soupeři dovolíme,“ uvedl útočník Lukáš Cingel. „Paradoxně my ale lépe hrajeme venku,“ říká k tomu kapitán Smoleňák

Aby mohl Hradec jít na druhou reprezentační přestávku spokojený, potřeboval by zvládnout nejen dnešní zápas, ale i ten nedělní, ke kterému přijedou Vítkovice. A znovu to bude soupeř z dolní části tabulky. Vítkovice po sérii nezdarů klesly před následujícími dvěma koly na předposlední příčku a vedení klubu bije na poplach.