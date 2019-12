Těžká víkendová šichta hokejistů Hradce Králové, ale za pět bodů

Jejich snaha byla odměněna, do tabulky si totiž připsali ze dvou zápasů pět bodů. Nejprve za výhru 3:2 v prodloužení v Karlových Varech, poté v neděli v podvečer za rovněž nejtěsnější vítězství 2:1 nad Olomoucí.

V tabulce sice Hradec dál zůstal na 8. místě, ale výrazněji se vzdálil příčkám, ze kterých nevede cesta do play off.

V Karlových Varech Mountfield nejvíc pro úspěch gólově udělal hned na začátku zápasu, za necelých osm minut vedl 2:0. Jenomže po přestávce ještě rychleji o své vedení přišel a druhý bod poté musel uzmout až v prodloužení, v němž rozhodl Klíma.

„Za dva body jsme vyloženě rádi, ve třetí třetině jsme šance soupeře ustáli jen se štěstím, dva body jsou zlaté,“ komentoval výhru v Karlových Varech Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavních koučů Martince a Růžičky.

Včerejší zápas s Olomoucí nabídl úplně jiný průběh. Dlouho se hrálo bez branek, poté šel do vedení soupeř z Olomouce a Hradečtí museli skóre otáčet. Červený ještě ve 2. třetině vyrovnal a v závěrečné Chalupa po samostatném úniku rozhodl ve prospěch Hradce.

„Věděli jsme, že Olomouc přivezla z venku spoustu bodů a že hraje velmi dobře. Potvrzovala to i tady, navíc šla v polovině zápasu do vedení a my jsme ještě víc znervózněli. Podržel nás ale Marek Mazanec, Olomouc si vypracovala spoustu příležitostí a nebýt jeho, zápas dopadl úplně jinak,“ uvedl Tomáš Martinec, jeden z hlavních koučů hradeckého mužstva.