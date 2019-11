Mezi osmi v Evropě? Zní to fantasticky, těší hradeckého střelce

Sice nebyl nikým ze soupeřů obtěžován, přesto se po dlouhé přihrávce od vlastní branky ocitl v poměrně složité situaci. Sám za obranou totiž přebíral puk zády k soupeřově brance.

Útočník Matěj Chalupa si s tím ale poradil výtečně. Nejenže si pomohl rukou, aby polovysoký puk vůbec zkrotil, ale rychle se dokázal otočit, takže ho soupeřovi obránci nestačili dojet.

A pak už uháněl proti brankáři německého Adleru Mannheim.

Provedl to náramně, po kličce do bekhendu se trefil pod horní tyčku. Hradec v tu chvíli - v samém závěru druhé třetiny - šel do vedení 1:0, v součtu s domácím zápasem tak vedl 2:0. Německý šampion už stačil deset minut před koncem zápasu jen snížit, remíza přinesla Mountfieldu postup mezi osm nejlepších týmů Evropy.

„Zní to fantasticky,“ netají jeden ze dvou hradeckých střelců Mountfieldu v postupovém osmifinále. Hradec dal v každém zápase po jednom gólu.

Z Německa postup, teď čeká cesta do Švýcarska V nelehké extraligové chvíli přivezli hokejisté hradeckého Mountfieldu nejvýraznější mezinárodní úspěch v historii klubu. Při své třetí účasti v Lize mistrů, v níž se poprvé probili do vyřazovací části, se jim podařilo dostat do čtvrtfinále, tedy mezi nejlepších osm týmů v Evropě! Zasloužili se o to osmifinálovým vyřazením německých šampionů z Mannheimu, kde po domácí výhře 1:0 uhráli potřebnou remízu 1:1. „Kluci makali a myslím, že si postup zasloužili. Hráli jsme hlavně dobře do obrany, i když Mannheim nás o hodně přestřílel. Byla to bitva a my jsme ji vyhráli,“ řekl po postupu týmu Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavních koučů Martince a Růžičky. Mountfield šel v Mannheimu do vedení v poslední minutě druhé třetiny, kdy svůj nájezd proměnil Chalupa, domácí sice deset minut před koncem zápasu vyrovnali, ale to bylo vše, postup slavil velmi dobře bránící Hradec, jemuž výrazně pomohl brankář Mazanec.

O postup mezi čtyři nejlepší týmy soutěže si Mountfield zahraje v prosinci se švýcarským Zugem. Ten vyhrál základní skupinu, v níž hrála i Plzeň, a poté v osmifinále přehrál finskou Tapparu Tampere.



Začněme vaším gólem, který k postupu hodně pomohl. Nádherná klička a ještě lepší zakončení, takhle jste to chtěl?

V první chvíli jsem chtěl střílet na vyrážečku, pak jsem si to rozmyslel a poslal to tam bekhendem.

Už jednou jste takový letos dal, je to vaše oblíbené zakončení?

Neřekl bych, spíš náhoda.

Dali jste ve dvou zápasech dva góly, ale na postup to stačilo, protože jste dostali jediný. Proč padlo tak málo branek?

Oba týmy hrály velmi dobře do obrany a čekaly na chybu soupeře. My jsme v tom dvojzápase udělali o jednu méně, a proto postupujeme.

Neměli jste to ale hlavně v závěru odvety jednoduché, soupeř měl tlak. Nedocházely vám síly?

V tom to podle mě nebylo. Oni sice měli převahu, ale my jsme je k ničemu nepustili. Oni se snažili prosadit tím, že nahazovali puky do naší třetiny, což se nám ale dařilo dobře blokovat a pohlídat si remízu a tím i postup.

Hodně velké povzbuzení ve chvíli, kdy se vašemu týmu v extralize moc nedaří?

Právě vzhledem k tomu jsme hrozně rádi, že jsme postoupili. A hodně si toho vážíme.

A extraliga? Může vám to pomoci k tomu, abyste se hlavně výsledkově zvedli?

Doufám, že jo. Už posledně, když jsme hráli s Grazem o postup ze základní skupiny a také se nám v tu dobu v extralize moc nedařilo, jsme v Lize mistrů uspěli a pak nám to pomohlo i v extralize.