Nešťastný Réway: Poslední roky jen peklo a lži. Nejspíš ukončím kariéru

Je to smutný příběh pětadvacetiletého talentu, kterému zvěstovali velkou hokejovou budoucnost. Skutečně to tak i vypadalo. Zářil v kanadské juniorce a posléze i ve Spartě, kde sbíral jeden a čtvrt sezony víc než bod na zápas.

Psal se 23. říjen 2015, kdy Pražané vyřadili Réwaye z kádru. Byl to šok, protože byl v tu dobu nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. Problémem byla jeho hlava: z určitých důvodů si usmyslel, že má na víc. Že už nebude čekat a že musí za každou cenu přestoupit jinam.

Vytrucovaný odchod se povedl a mladičký Slovák odehrál zbytek sezony ve Švýcarsku za Fribourg. I tam se mu dařilo, ale pak přišly potíže se srdcem, kvůli kterým musel vynechat celou následující sezonu. A i když se opakovaně pokoušel o návrat, nikdy se nedostal na původní úroveň.

Neúspěchy ho nalomily natolik, že na svém instagramovém účtu vyhlásil hlasování, ve kterém měli fanoušci vyjádřit svůj názor, jestli má ukončit kariéru.

„Neberte to tak, že se chystám rozhodnout podle téhle ankety. V podstatě mám nějakou představu, jestli pokračovat, nebo ne, ale zajímá mě váš názor,“ napsal Réway na Instagram s tím, že mu hokej přinesl hodně radosti, ale také dost utrpení.

„Posledních pár roků to byla cesta peklem, tolik lží se o mně navyprávělo a každý přidal něco extra, aby to byl ještě pikantnější příběh. Hokej mě vždycky bavil, i když se mi nedařilo, jak bych si představoval. Ale stále víc a víc mám pocit, že už je čas tuhle kapitolu uzavřít.“

Réway narážel na spekulace ohledně jeho problémů se životosprávou, které se snažil rozehnat zveřejněním toxikologických testů s negativním výsledkem. Moc důvodů k optimismu mu však nedalo ani jeho stále mladé tělo, které mu znemožňovalo podávat maximální výkony v dresu Kladna.

Alespoň tak se vysvětlovalo jeho neúspěšné angažmá - nastoupil k 17 zápasům, v nichž nasbíral šest asistencí a nenaplnil očekávání. Zbytek této sezony strávil v Popradu, kde stihl nastoupit k sedmi duelům s bilancí 3+1. Nového kontraktu se však nedočkal.

Odmítnutí se Réway v poslední době dočkal požehnaně. Kromě Kladna a Popradu neuspěl ani při zkoušce prorazit v Montrealu, nepřesvědčil ani Slovan Bratislava a o trvalejší angažmá si neřekl ani ve švédském Tingsryds.

„Je to těžké. Některé momenty mi ukazujou, že to stále mám v sobě. Chtěl bych se vrátit na nějakou úroveň. Je možné, že se to nestane, a na to se musím připravit. Ale v životě mi už nevěřilo hodně lidí. Říkali, že už nikdy nebudu hrát hokej. Já mám ale v sobě motivaci a sám to chci dokázat,“ říkal ještě nedávno.

Od doby však změnil názor a odhodlání bojovat vyprchalo. Předčasný konec jednoho velkého talentu je na spadnutí. Nebo přijde nabídka, která mu rozjasní mysl?