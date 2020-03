Když hokejisty sestup netrápí. Kouč Kladna popisuje krutý pád i Réwaye

Na lavičce kladenských Rytířů působí od sezony 2015/16, ve spolupráci s Jindřichem Lidickým dovedl tým před rokem k postupu mezi českou elitu. Loučení přišlo po pár měsících.

Teď se středočeský klub musí vyrovnat s odchody tahounů včetně gólového rekordmana mezi obránci Bradyho Austina. Čermák v rozhovoru pro iDNES.cz však říká: „Ambice na extraligu zůstávají.“

Jak teď klub a hráči fungují?

Po zápase s Litvínovem jsme se se všemi sešli, Jarda (Jágr) chtěl jako majitel od kluků vědět, s kým může do další sezony počítat, kdo má nabídky z extraligy a chce odejít. Teď jsou kluci doma, rozeslali jsme jim tréninkový plán.

Trochu hříšná myšlenka, ale napadlo vás taky, že stačilo pár dní a mohla vás situace okolo koronaviru zachránit před sestupem?

Asi to napadlo každého, i mě. Jenže my soutěž dohráli, skončili jsme poslední a žádná baráž už neplatí. Kruté, ale je to fakt. Bohužel rozhodla ta série jedenácti proher.

Sledoval jste, co vše se potom dělo?

Už to šlo mimo nás. Ani jsem neměl chuť hokej sledovat, ale i z televize mi bylo jasný, že hrát bez diváků nemá smysl.

Jak jste vnímal, když fanoušci napříč extraligou pískali a bučeli, jen co zahlédli Jágra?

Vzniklo to při debatě o uzavření soutěže... Jenže já vím, že to bylo úplně jinak, na Jardu to akorát spadlo, a on to nechal být. Nechtěl se bránit. Už loni při hlasování jsme s přímým postupem nesouhlasili, i když by nám pomohl, s uzavřením to bylo podobné. Mediálně se to bohužel hodilo na Jardu, tak vznikla averze.

Sám se nesnažil hájit. Rezignoval na vysvětlování?

Určitě to pro něj nebylo jednoduchý. Řekl svůj názor na platy a fungování. Lepší bude, když se k tomu vyjádří sám.

Jak Jágr ovlivňuje váš trenérský tým?

Hodně spolu mluvíme o taktice i trénování. Konečná rozhodnutí v zápasech jsou pak jen na nás, výjimečně něco třeba později probíráme.

Souhlasíte, že jedním z důvodů sestupu bylo nulové posílení? Na rozdíl od konkurence.

V tom to nebylo, ono opravdu nebylo moc kde brát. Cizince jsme vzít nemohli, těch jsme už šest měli. Spíš nás ovlivnila zranění obou brankářů. Myslím, že bylo v silách kádru uhrát v té dlouhé sérii proher dva zápasy.

Jak to bylo s Martinem Réwayem? Kromě zdravotních potíží to nefungovalo ani mimo led, že?

Věděli jsme, že má Martin problémy, i tak jsme mu dali dlouhou šanci. Jenže ji nevyužil, pořád si obnovoval zranění, těžko se do toho dostával. I pro něj to musí být psychicky náročné, když ví, jaký talent promrhal. To ho trošičku ubíjí.

Měli jste pochopení?

Samozřejmě, známe jeho situaci, za každou cenu jsme se mu snažili pomoct. Víte, viděli jsme, čeho je ten kluk schopný, na trénincích měl geniální chvíle. Věřím, že může mít kariéru, když bude zdravý.

Z Kladna odešel. Následovat ho budou mnozí další, viďte? Brankář Godla, obránci Nash a Austin, kapitán Strnad i Zikmund...

Cizinci určitě. Co jste vyjmenoval, asi to budou kluci, kteří odejdou, není to ale ještě potvrzené. To je další věc, která v českém hokeji za mě moc nefunguje. Ostatní oddíly kontaktují hráče už v průběhu sezony, to by se nemělo dít. Nepřijde mi to fér.

Naruší to výkony? Mnozí hráči už od ledna věděli, že i když hrají o záchranu, vlastně jim to může být jedno, protože se jich sestup netýká.

To jste teď řekl úplně správně.

Na fotkách zleva: Zikmund, Austin, Godla. Všichni tři by měli Kladno opustit.

Viděl jste to na hráčích?

Nechci říct, že zrovna na těchto klucích. Ale co se k vám dostává... Děje se to obecně, nemá se dít to, aby hráč už od listopadu věděl, že má podepsáno jinde.

Nastavil byste termín, odkdy smí hráči vyjednávat?

Ve smlouvách je, že jejich agenti vyjednávat mohou, ale neměli byste kontaktovat přímo hráče, jedině se svolením toho oddílu. A nás nikdo nežádal. Kdyby se všichni dohodli, že se smlouvy vyřeší po sezoně, bylo by to lepší.

Populární jsou teď výpovědi hráčům bez důvodu kvůli vyšší moci, plánuje to Kladno?

My se o tom nebavili. Ono je to těžké z obou stran, vypadnou milionové příjmy, sponzoři... I hráči by se na tom měli po nějaké shodě podle mě podílet, ale sami jsme žádné výpovědi neřešili.