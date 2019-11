Dýchám hůř, trápí Réwaye. Chce se vyléčit a jít s Kladnem do play off

Limitující zdravotní problémy trápí Réwaye od října, kdy bral dokonce antibiotika. I kvůli tomu téměř měsíc nehrál. Teď už zápasové tempo zvládne. A i když z toho není závratně vysoký čas na ledě (v neděli 11 minut), 24letý Slovák ukazuje, v čem je dobrý.

Jak se cítíte? S nemocí bojujete dlouho.

Pořád jsem nakřáplej. V pondělí to jdu k doktorovi řešit. Nechci s tím srdečním onemocněním moc riskovat. Chvíli jsem už byl dobrej, ale pak přišlo víc zápasů, tréninky byly vlastně každý den a nemoc se vrátila. Doufám, že se vyléčím. Chci se soustředit jen na hokej.

Limituje vás nemoc hodně?

Je to normální onemocnění jako u obyčejného člověka. Nic vážného, ale dýchá se mi hůř. Když se chci na ledě zhluboka nadechnout, hned zakašlu. Není to podle představ, přitom jsem celé léto pracoval právě na tom, abych mohl vdechovat větší objemy vzduchu, abych mohl lépe regenerovat. Momentálně mi to nejde.

Jste s vlastním výkonem proti Pardubicím spokojený?

Nebudu se hodnotit, nedělám to rád, to je na jiných. V zápase jsme nezačali dobře, to si příště musíme hlídat, protože se silnějšími soupeři nám obrat už vyjít nemusí.

Pomáhá i to, že jste si na sebe na ledě už zvykli?

Tady se složení útoků mění každý zápas, není čas na souhru. Už jsem si zvykl, že to trenéři klidně po třetině celý změní. Bohužel si nemyslím, že se to ustálí, přestože by to bylo dobrý. Abych se s někým sehrál a do příště bychom o sobě věděli. S Víťou (Bílkem) se mi hraje fajn, ale může se to zase vyměnit a já budu hledat novou chemii.

Přihrávky ovšem umíte parádní.

Víťa je střelec. Rád hraju i s O’Donnellem, umí vystřelit z první, to je důležitý. Jakmile totiž puk zpracováváte, brankář má čas se přesunout. Podívejte se na Gulaše. Kdyby zpracovával a čekal, nemyslím, že dává tolik gólů.



Vy jste se v sezoně ještě z gólu neradoval.

Vím tom, ale vůbec mě to netrápí. Snažím se týmu pomoct, jak to jde. Akorát nebudu střílet jen proto, že jsem ještě nedal gól.

Není škoda, že se nesnažíte víc střílet?

Dělám, jak to vidím. Nechci zbytečně trefovat obránce.

S Kladnem jste poskočili na deváté místo, velká úleva?

Je to moc důležitý. Se soupeři za námi nesmíme ztrácet, nemůžeme jim dát čuchnout. A pokud překvapíme i silnější soupeře, což se nám už podařilo, bude to jen plus. Chtěli bychom zabojovat o předkolo, o play off.