Réway a Kladno: marodil a zatím neoslnil. Schopnosti ale naznačil

Dávný supertalent ze Slovenska dál svádí boj s vlastním tělem. Od roku 2016, kdy mu lékaři zjistili problémy se srdcem, zvládl pět utkání v AHL, osmnáct v KHL za Slovan, vedle minikapitolky ve třetí slovenské lize okusil na deset duelů druhou ligu ve Švédsku. Nevyšlo vysněné angažmá v Montrealu, ani to v Hradci nebo letos ve Spartě. Z ní si přitom před čtyřmi lety odchod vytrucoval.

Šanci Réway dostává až v Kladně. Majitel Rytířů Jaromír Jágr i trenér David Čermák mu přitom od začátku zdůrazňovali, že musí hlavně zapracovat na kondici.

24letý útočník dostal šanci hned od začátku sezony, jenže zápasové manko bylo znát. Po dvou duelech s průměrným časem na ledě okolo sedmnácti minut nastoupil v září ještě třikrát - jen sporadicky na šest až deset minut.

Pak ze sestavy vypadl, navíc ho zbrzdila nemoc. Naskočil až téměř po měsíci proti brněnské Kometě.

„Dobře se necítím, kvůli nemoci to není ideální. Ale zase tolik času (necelých deset minut) jsem na ledě nebyl, abych byl úplně vyřízený,“ povídal drobný útočník v úterý po prohře s Brnem 2:3.

Réwayovi nelze upřít ofenzivní vlohy. V první třetině poslal během početní výhody parádní pas na Kanaďana Brendana O’Donnella. Zapsal tak druhý bod v sezoně a říkal: „A to spolu přesilovky ani netrénujeme, možná jednou týdně. Vlastě jsem ani nevěděl, jestli budu hrát.“

Aktivitou pak hýřil ještě v závěru, kdy se domácí snažili o vyrovnání. Jenže ve dvou vyložených šancích minul. „Měl jsem to dát, zpracovat si puk, počkat, až gólman při přesouvání spadne. Nevěděl jsem, že budu mít tolik času,“ vrátil se Réway k pokusům. „Střílel jsem z první, abych nic neriskoval.“

V Kladně s Réwayem nespěchají. Ne, že by chtěli dlouze vyčkávat, schopnosti nadaného útočníka by se týmu moc hodily už teď. Také o něm slovenská legenda Jozef Golonka v červnu řekl: „Výborný hráč, přemýšlivý. Byl to největší slovenský talent.“

Jenže dát mu velký díl zodpovědnosti, to by nepřipravenému hokejistovi mohlo jen ublížit. Zbývá dohlédnout, aby dřel. „Není to jednoduchý, ale musím si na to zvyknout, je to moje práce,“ pochopil sám Réway.