Fígl ušetří místo pro pěstování zeleniny ze semen a vyhnete se jednocení

Ve skleníku vytápěném koňským hnojem předpěstovávají zeleninu od sklonku zimy i mladí farmáři Brett a Lucie Gallagherovi z pražského Prokopského údolí, kteří patří mezi permakulturní zahradníky. Pěstují tedy vše bez umělých hnojiv či chemických přípravků, vystačí si s přírodním zahradničením.

Zeleninu vypěstovanou na půdě pronajaté od města v sezoně dodávají formou bedýnek desítkám rodin, proto bojují o dostatek prostoru. A tak nám prozradili, jaký fígl používají při předpěstovávání bylinek, cibulky či červené řepy. „Semínka vyséváme do sadbovačů rovnou po třech či čtyřech. A takto je přesazujeme pěkně pohromadě i na záhon, nejednotíme je,“ vysvětlují.

Má to hned několik výhod:

I když nějaké semínko nevzejde, nezůstane žádný sadbovač prázdný.

Na stejný počet semínek a posléze sazeniček potřebujete třetinu až pouhou čtvrtinu prostoru než při výsevu po jednom semínku.

Stejné množství místa poté ušetříte i na záhonech.

Jak je to možné? I když na záhon vysadíte sazeničky ve skupinkách po třech či po čtyřech – tedy tak, jak vyrostly v sadbovači, prostě pak podle potřeby postupně odebíráte mladé řepy, cibulky či bylinky, až na daném místě zůstane jen jedna rostlinka ze sadbovače. A tu už na záhonu necháte dorůst.

Pamatuji, že to tak dělávala i moje babička. Prostě neprotrhávala hustě nasetou mrkev, nechala ji povyrůst. Pak postupně vytrhávala mladé mrkvičky, které už se daly použít na jídlo nebo v kuchyni a v řádku zůstaly ty, které nechala narůst pořádně. Potřebný prostor se jim prostě postupně uvolnil.

Vyzkoušejte to, pokud by se vám to mohlo při vašem pěstování také hodit. Někdo dokonce takto vysévá i rajčata či papriky – do jedné nádoby – a jakmile mají první lístek, teprve je napikíruje do samostatných nádob.

Podstatné je najít si způsob, který vám a vašemu prostoru bude nejlépe vyhovovat. Pak je pěstování čehokoliv opravdu radostí, kdy rostlinky každý den vytahujete z hlíny doslova očima. A je vám jedno, že máte parapety plné sadbovačů či bedýnek s květináči.

Připomeňte si, jak se vytápí skleník koňským hnojem.