VIDEO: S hráškem si pospěšte, za včasný výsev vás odmění plnými lusky

Přírodní zahradník Tomáš Trejbal v dalším díle Receptáře prima nápadů názorně předvedl, jak na výsev hrášku, který si ideálně namočte den až dva předem, urychlíte jeho vyklíčení. A mezitím si můžete připravit záhon.

Ten by měl být vyčištěný od plevele, případně obohacený o dávku čerstvého uleželého kompostu, zbavený větších hrud zeminy a pěkně uhrabaný. Pak si zhruba dvacet čísel od kraje záhonu naznačte řádky hluboké cca 3 až 5 cm, vzdálené 30 cm od sebe – jako míru můžete využít třeba délku lopatky.

Hrášky pak pokládejte zhruba 5 cm od sebe, většinou klíčí dobře a tato vzdálenost je pro rostlinky hrachu ideální, blíže je určitě nedávejte. Kuličky hrachu pak přihrňte zeminou, kterou lehce přimáčkněte, aby nikde nezůstaly vzduchové bubliny, hrášky by mohly oschnout.

Netkanou folii z hrášku sundejte, až budou mít rostlinky zhruba 5 až 7 cm.

Abyste podpořili klíčení a vzcházení rostlinek, přikryjte záhon bílou netkanou textilií, nicméně občas zkontrolujte, zda se pod ní nescházejí slimáci, aby vám křupavé rostlinky neožírali. Folii pak ze záhonu sundejte, když mají rostlinky hrachu výšku zhruba 7 centimetrů. A přidejte jim oporu.

Jako oporu lze pro nižší odrůdy využít vystříhané pruty maliníku nebo ostružiníku, které mezi řádky zapícháte do kříže (viz fotogalerie i video). A nebo použijte dostatečně vysoké laťky do krajů řádků a na ně navažte provázky, ať se mají šplhající rostlinky hrášku během růstu čeho chytit.