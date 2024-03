Semínka rajčat koupejte v heřmánku, radí zkušený zahradník, jak na výsev

Předně Tomáš Trejbal v Receptáři prima nápadů radil, jak si vybrat tu správnou odrůdu, protože na trhu jich najdete desítky. Která bude ta pravá pro vaše pěstební podmínky i úmysly?

Tyčková, plodící až do podzimu pro větší výnosy, nebo keříčková, kterou prostě jen necháte volně růst a je ideální na balkon nebo vyvýšené záhony?

Jaká rajčata opravdu milujete a chcete je do kuchyně: salátová, koktejlová cherry rajčátka, masitá, nebo omáčková, vhodná na kečup? A máte rádi klasická červená, nebo chcete zkusit žlutá, oranžová, černá či zelená? Klidně experimentujte, každý rok můžete vyzkoušet několik odrůd a po čase budete mít jasno v těch nejoblíbenějších, kterým se u vás bude nejlépe dařit.

Jednoznačně se permakulturní zahradník Tomáš Trejbal při výběru přimlouvá za nehybridní odrůdy, protože pak nemusíte každý rok kupovat nová semínka. Tyto odrůdy si totiž své vlastnosti zachovávají, takže semínka si odeberete z vlastních vypěstovaných plodů rajčat na další rok. A budete v tomto směru do budoucna soběstační, což není málo.

Také platí, že čím semínka později vyséváte, tím víc se vyplatí sáhnout po ranějších odrůdách rajčat, ať máte úrodu co nejdříve. Každopádně počítejte s tím, že od semínka k silné sazenici potřebuje rajče zhruba 6 až 8 týdnů.

A poslední rada k výběru: hledejte odrůdy co nejodolnější proti plísni, ať si můžete vlastní zeleninu do kuchyně pěstovat opravdu bez jakékoliv chemie.

Vlastní výsev je prostý

Ať jste vybrali kteroukoliv odrůdu, postup výsevu a potřebné podmínky pro vzejití semínek jsou pro všechny stejné. Není to nic složitého, ale vyplatí se naslouchat radám, jak vypěstovat co nejzdravější rostliny, které budou dobře odolávat případné plísni a současně vám přinesou skvělou a sladkou úrodu.

Na výsev zvolte lehký výsevní substrát, který je téměř bez živin. „Semínko první týdny roste z toho, co má v sobě,“ vysvětluje permakulturní zahradník. A doporučuje substrát před výsevem ještě tzv. prohnat troubou, abyste ho zbavili všech případných choroboplodných zárodků, které by mohly sazeničky ohrozit.

Stačí substrát ve vhodné nádobě vložit do trouby vyhřáté na 100 °C na 30 minut, poté nechat vychladnout a můžete se spolehnout, že máte pro semínka vhodné médium. Stojí ovšem za to obohatit pak substrát o mykorhizní houby, které jednoduše do substrátu přimícháte. Rostliny pak lépe zakořeňují a bohatý kořenový systém jim zaručí dobrý přístup k živinám i vodě.

Semínka nejprve vykoupejte v heřmánku

Silnější rostlinky získáte také tehdy, pokud si k výsevu uvaříte heřmánkový čaj. Ne pro sebe, ale pro semínka. Zchladlý nálev pro semínka využijte jako koupel, do které je ponořte minimálně na hodinu, ale ideálně přes noc. Budou pak odolnější vůči houbám v půdě a podpoříte tím i klíčivost semínek.

Vybraná semínka před výsevem namočte do heřmánkového čaje, ideálně přes noc, a připravte si jmenovky, ať se v budoucích sazeničkách vyznáte. A hurá do výsevu.

Dokonce tak můžete zjistit, jestli některá semínka nejsou tzv. hluchá, tedy špatně opylená, z nichž vám nic nevyroste – taková zůstanou plavat po hladině a neklesnou ke dnu. Pokud máte semínek dost, neztrácejte s nimi čas a prostor – když je nevysejete, ušetříte místo v sadbovači.

Právě sadbovač, který má přihrádku pro každé semínko a ještě průhledný poklop zajišťující dostatečnou vlhkost i teplo, je na předpěstování sazeniček ideální. Můžete však i zaimprovizovat a využít obal od vajec, s deseti chlívečky podobnými sadbovači, nebo ruličky od toaletního papíru, které nastřihnete z jedné strany tak, že poskládáte dno a narovnáte je do vhodné podmisky.

Připravený substrát pak naplníte do sadbovače, do každého otvoru umístíte jedno semínko – stačí půl až centimetr hluboko, zahrnete je substrátem a povrch zvlhčíte rozprašovačem. A pak už jen sadbovač přikryjte a umístěte na teplé místo, semínka potřebují ke vzejití takových 25 °C. Takže parapet okna nad topením, případně vytápěná podlaha jsou ideální. Pravidelně pak sadbovač kontrolujte a vlhčete substrát, ať mají semínka ideální mikroklima. A hlídejte, aby vzcházející rostlinky měly dostatek světla.