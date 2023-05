Manuál od odborníka, jak naplnit a zprovoznit dřevěný vyvýšený záhon

Vyvýšený záhon dávno není řešením jen pro terasy či městské dvorky, je alternativou i pro zahrady, které souží nájezdy slimáků. A co si budeme povídat, nemusíte u něj tak ohýbat záda, jak u běžného záhonku.

V Receptáři prima nápadů se o výrobu dřevěného záhonu – což je vlastně taková pevná a plná ohrádka, která nemá dno – postaral kutil Míra. A odborník na zahradu Roman Paťava vysvětlil a předvedl moderátorce Evě Borské, čím ho správně naplnit, aby v něm rostliny dobře prospívaly.

„Vyvýšené záhony oproti květináčům nemají dno, to znamená, že jsou vlastně spojeny se zemí,“ vysvětluje Roman Paťava s tím, že umístit je v zahradě můžeme takřka kamkoliv. Myslet bychom ale určitě měli na to, aby na vybraném stanovišti přes den alespoň pár hodin svítilo sluníčko.

Klidně může jít i o dvoreček s dlažbou nebo betonem, jde jen o to, aby měla kam odtékat přebytečná voda. Na to musíte myslet i v případě balkonu či terasy – zda tam možnost odtoku máte, případně zda nebude vhodnější vybrat si na pěstování třeba nějaký z větších samozavlažovacích truhlíků.

Zprovoznění záhonu krok za krokem

Aby se do vyvýšeného záhonu nedostali zespodu hryzci nebo krtonožky, vyložte nejprve jeho dno chovatelským pletivem s malými oky (třeba rabicové), jak to odborník názorně ukazuje na videu.

A aby se ochránilo dřevo od kontaktu se zeminou a déle vydrželo, vnitřní stěny záhonu se doporučuje zevnitř obložit nopovou folií, kterou jednoduše připevníte sponkovačkou. „Dřevěnou, ničím neošetřenou konstrukci určitě nechceme natírat žádnou syntetickou barvou, aby nám ty toxické látky nepřecházely do pěstebního substrátu,“ vysvětluje zkušený odborník.

A pak už záhon můžete naplnit a posléze osázet či osít. Není to nic složitého, současně je ovšem potřeba dodržet určitá pravidla, aby záhon správně fungoval.

„Úplně naspod bychom měli dát drenáž, například hrubou, chemicky neošetřenou dřevěnou štěpku, mohou to být i nějaké hrubší nasekané větve,“ radí odborník. Tato vrstva bude ze záhonu odvádět přebytečnou vodu, ale zároveň umožní, aby do něj mohl vstupovat vzduch. A protože je dřevěná štěpka samozřejmě přirozeně nasákavá, měla by v záhonu udržet i potřebnou vlhkost, aby záhon zbytečně rychle nevysychal.

Další důležitou vrstvou je kompost, který v záhonu funguje jako dlouhodobý zdroj humusu a tedy i všech důležitých živin a mikroprvků. Dalším jeho přínosem je i fakt, že během svého rozkladu uvolňuje teplo, díky kterému budou rostlinky rychleji kořenit, prospívat a růst.

A jako úplně finální vrstvu je potřeba do záhonu dosypat kvalitní substrát, který bude pěstovaným rostlinám vyhovovat (rozdílný si lze namíchat či zakoupit pro plodovou zeleninu nebo pro květiny). Roman Paťava doporučuje substrát s přídavkem kokosového vlákna, které zajistí dobrou propustnost a zároveň i nasákavost – což opět zaručí, že záhon nebude tak rychle vysychat.

Vyvýšený záhon potřebuje své, tak mu to dejte. A uvidíte, jakou vám bude dělat radost.

Co si do takto připraveného záhonu zasadíte, je už čistě jen na vás. Může to být víceméně cokoliv. „Můžeme vysévat ředkvičky, pokračovat kedlubnami, saláty, ale nemusíme se do něj bát vysazovat květák, brokolici či plodovou zeleninu, která je hodně náročná na živiny, ať už jsou to rajčata, cukety, okurky,“ doporučuje odborník. Samozřejmě můžete ve vyvýšeném záhonu pěstovat i bylinky, jahody či okrasné květiny.