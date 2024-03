Zasaďte si jednouplodící i stáleplodící maliníky a mlsáte celé léto

Také milujete čerstvé maliny? Jak konstatuje Tomáš Trejbal, odborník na udržitelné přírodní zahrady bez chemie, na zahradě je má téměř každý. Nicméně málokdo ví, jak je správně stříhat a co všechno od vás teď na jaře potřebují, abyste měli v létě bohatou úrodu. Není to složité a stojí za to maliníkům tu péči na jaře dopřát. Vrátí vám to na úrodě.