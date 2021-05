Rodina to s pobytem pod jednou střechou se včelami zatím zkouší na sobě

Apidomek je vlastně tak trochu jiný včelí úl, který umožňuje bezpečně provozovat apiterapii umožňující získat od včel vše, co člověku může udělat dobře. A není toho zrovna málo.

Jednak stoupenci této terapie tvrdí, že včely jsou schopné nabíjet už svou energií. A pokud se u včelího úlu na chvíli zastavíte, zklidníte a sledujete ten uklidňující cvrkot, opravdu zůstanete v úžasu, jak makají. Pokud jsou tedy člověku schopny ze své energie předat byť jen zlomeček, musí to být znát, i když vám skeptik řekne, že když to nelze změřit, tak to neexistuje.

Co už změřit lze, to je teplo, které z včelího úlu prokazatelně sálá. Určit lze také aromatické látky obsažené v takzvaném úlovém vzduchu, ať už jde o pyl, feromony, slinné sekrety včel či částečky mateří kašičky, tekutého vosku, propolisu či medu a další látky.

Tento koktejl namíchaný včelami by měl příznivě působit na dýchací cesty, což platí i pro ty, které trápí pylové alergie, astma či chronické záněty plic. Zlepšuje také spánek, celkově posiluje imunitu a příznivě působí i na psychiku. Což podle rodičů problematických dětí, kteří to se svými potomky vyzkoušeli, platí nejen pro dospělé.

Apidomky vznikly právě proto, aby bylo možné apiterapii využívat bez obav ze včelích žihadel. Do útrob dřevěného domku, kam se v podstatě nevejde nic jiného, než dvě vyvýšené postele, jsou vbudovány dva včelí úly a tedy i ubytována dvě včelstva. Ta bydlí právě ve spodní části domku, jakési větrané bedně, zabezpečené tak, aby se dovnitř domku nedostala ani včelka. Přitom neustále slyšíte, že v úlu se pilně pracuje.

„Když se do toho člověk zaposlouchá, je to určitá hudba,“ snaží se zážitek apiterapie popsat David Stibor z Borovanského mlýna v jižních Čechách, kde se natáčel jeden z posledních dílů primáckého pořadu Na houpačce. Jeho rodina si totiž letos na jaře takový unikátní včelí úl pořídila a od té doby ho její členové pilně testují. Brzy by rádi pobyt v domku, respektive nocleh ve včelíně, nabídli i veřejnosti, jak už je dnes poměrně běžné.

Rámky na ukládání medu jsou pod postelí v podstatě zavěšené, nicméně ještě natřikrát zadeklované, aby do místnosti neproklouzla ani včelka.

Pro kameru včelař útroby jednoho z včelínů pod rámem postele otevřel a nechal do něj nahlédnout. Do vsazených rámků – pod odpočívajícím či spícím člověkem na matraci – včely normálně ukládají pyl, víčkují ho, starají se o potomstvo, prostě nenechají se rušit v každodenní pilné práci. To všechno prý při pobytu v domku se dvěma včelstvy silně vnímáte.

Jen pokud jste alergičtí na včelí bodnutí, raději na podobný zážitek zapomeňte. I když je interiér domku zajištěný proti vniknutí včel, přece jen to při nejlepší vůli nikdy nelze stoprocentně vyloučit.