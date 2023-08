Zahrada, jíž nechali vlastní prostor. A kde mezi záhony vedou trailové tratě

„Zpočátku se nám zdál pozemek obrovský a neuměli jsme si představit, jak jej osázíme. Obzvlášt, když jsme byli po dokončení našeho rodinného domu téměř bez financí,“ vzpomíná čtenářka Lenka na počátky budování zahrady, která je dneska cennou a milovanou rodinnou zelenou džunglí.

Zpočátku byla jejich zahrada pouze okrasná. Jednoduše ji lemovaly úhledně upravené okraje osázené jehličnany a okrasnými keři a uprostřed pozemku byl ponechán volný prostor na trávník pro fotbálek a jiné hry pro děti.

„První strom, který jsme zasadili, byla katalpa. Původně měla sloužit jako živý slunečník pro děti na pískovišti, dnes je dominantou zahrady a naší Eywou,“ odkazuje čtenářka Lenka na božstvo z příběhu Avatara. „V červnu, když je v plném květu, je potravou mnoha včelám ze širokého okolí. A v parném létu zas oceníme její stín, který nám zpříjemňuje venkovní posezení,“ popisuje s láskou oblíbený strom.

Později si rodina chtěla pochutnat na čerstvých vitaminech, což ji přivedlo k založení zeleninových záhonků. A k vysázení ovocných keřů jako je rakytník, muchovník, brusinky, rybíz, angrešt, maliny a ostružiny.

Zahrada dokonce zvedla děti od počítače

Zahrada se prý ovšem výrazně měnila i s tím, jak se měnily zájmy dětí. „Mezi záhonky si začaly budovat trailové tratě a skokánky a já měla radost z toho, že je dokázalo něco zvednout ze židle od počítače a přinutilo je pracovat,“ vypráví paní Lenka. „Měla jsem pocit, že je to dokonce i baví. A co víc, ono to i funguje a děti teď tráví na zahradě mnohem více času,“ doporučuje přibrat do rozhodování o podobě zahrady i děti.

A protože je teď u rodiny v kurzu kolo, vznikl místo trávníku sloužícího jako fotbalové hřiště nový velký květinový záhon. „Ten mi slouží k množení a pěstování kytiček do vazeb pro mé přátele a kamarády, a do různých sušených dekorací a aranží,“ popisuje čtenářka, jak spojila krásu s užitkem.

Tento květinový záhon se totiž neustále proměňuje a s ním i vzhled celé zahrady. „Na jaře zde kvetou tulipány, narcisy, kopretiny, okrasné česneky, šalvěj, srdíčka a orlíčky. Postupně je vystřídají zvonky, rudbekie, echinacea, nigele, ostrožky, delfinia, řimbaby, řebříčky, jiřinky a laskavce,“ vypočítává méně či více lidové názvy květin typických pro venkovské zahrady.

Do okrajových částí zahrady si paní Lenka postupem času dosázela mezi jehličnany své oblíbené pivoňky a hortenzie. „A téměř všude, kam se člověk podívá, jsou lesní jahody, čemeřice, levandule a verbena,“ konstatuje čtenářka s tím, že na její zahradě samozřejmě nesmí chybět ani traviny a plaménky.

Zahradě prý nechává vlastní prostor, aby se na své podobě mohla podílet a vytvářet si ji sama. „Kde vysemení kytka, tam ji nechám růst. A tak nám jich spousta kvete i mezi rajčaty a cuketami. Objevily se tam i kapradiny a komule, které nám tam zřejmě přinesli ve svém trusu ptáčci. A rašící ořešáky, to je zase práce veverek. Prostě taková džungle, která poskytuje útočiště spoustě hmyzu, motýlům, žábám, veverkám a ptáčkům. Bohužel i slimákům, se kterými vedu nekonečný boj a stále prohrávám,“ uzavírá čtenářka Lenka. S tím, že největším zahradníkem je stejně příroda a my se od ní můžeme jen učit.