Nejvíce zaujal zelený rodinný ráj ze staré zahrady, navržený dle kurzu

Soutěž Nejkrásnější zahrada 2023 jsme vyhlásili v polovině května, partner do ní věnoval výrobky značky Fieldmann v hodnotě téměř 100 tisíc Kč (viz komerční rámeček níže). Polovina cen se rozdala na základě čtenářských hlasů v prvním kole – to většinou vyhrály zahrady s kouzlem starých časů.

Zbývajících pět cen získávají zahrady, které se v čtenářské anketě 2. kola – kde soutěžilo dalších 20 úžasných zahrad – umístily na prvních pěti příčkách. Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně radosti z výhry. A všem soutěžícím, i těm, jejichž zahrady tentokrát nedostaly prostor nebo nevyhrály, děkujeme za úžasné příběhy a fotografie. Kompletní výsledky 2. kola najdete zde.

Prohlédněte si pět vítězných zahrad

1. místo: Ze staré zarostlé zahrady vytvořili ráj pro život (211 hlasů)

Zahradu, kde původně rostla jen tráva a vzrostlé ovocné stromy, začali v roce 2021 měnit v rodinný ráj podle kurzu zahradního architekta Ferdinanda Lefflera Žijte ve své zahradě.

Za svým snem o rodinné zahradě si manželé z vísky ve východních Čechách šli trpělivě ale cílevědomě. Zamilovali se do staré zarostlé zahrady a počkali si, až byla na prodej. Postavili si poměrně malý a jednoduchý dům, ovšem s velkými okny a několika vstupy na terasu. A dělali to, co většina ostatních na jejich místě – prostě pravidelně sekali zahradu a využívali terasu a bazén.

Během pandemie covidu narazili na přednášku zahradního architekta Ferdinanda Lefflera a začaly se dít věci – nadšení paní domu se přelilo i na manžela a pubertální děti a po večerech společně plánovali novou podobu zahrady s pomocí kurzu pro nadšené amatéry. Každý si k zahradě řekl své, vznikal společný koncept a společně zahradu před dvěma lety i proměnili. Výsledek najdete zde.

2. místo: Ovocný sad ladí tak, aby se měl jako na dovolené (127 hlasů)

Zahradu má čtenář Michael promyšlenou opravdu do detailu, je to jeho velký koníček.

Kdo by se nechtěl mít na vlastní zahradě jako na dovolené, ač o ní má každý asi trochu jinou představu. Zahradu u Ostravy, na místě starého sadu, si mladý muž buduje velmi pečlivě už deset let a vypadá to na celoživotní zálibu.

Nezaskočila ho ani nutnost vyrovnání terénu ve spodní části věčně podmáčené zahrady nebo instalace retenční nádrže za covidu. A to na samém začátku nevěděl o zahradách vůbec nic a vědomosti o rostlinách si hledal na webech internetových zahradnictví. Je co obdivovat, podívejte se.

3. místo: Skalničkaří 60 let, i zahradu na důchod si navrhl (125 hlasů)

Během sedmi let se zeleň v nově navržené a zrealizované zahradě krásně zapojila.

Profesí strojař se po vysoké škole natolik nadšeně pustil do budování skalek, že ho tento velký koníček naplňuje celý život. Na důchod si s manželkou pořídili menší dům, a k němu si na míru navrhl i zahradu.

Statek s velkou zahradou, budovanou 25 let, přenechali mladším. Šťastní, že v jejich díle někdo s láskou pokračuje. A sami se radují z nové a menší zahrady, kterou si pečlivě naplánovali už během stavby domu a před sedmi lety ji začali budovat. Sedmiletou zahradu z Jičínska si můžete prohlédnout zde.

4.-5. místo: Rodina si zahradu vytvořila sama za pouhý rok (104 hlasů)

Pohoda pod voňavými borovicemi. Takto si to manželé při plánování zahrady vysnili.

Když se Marie s Martinem nastěhovali do nového domu v obci na Zlínsku, bylo pro ně prioritou, aby na své zahradě mohli opravdu žít a užívat si to. Proto si ji také navrhli a zrealizovali sami, stačil jim na to jediný rok.

Vysnili si soukromí, blahodárný stín – což bývá u nových staveb na „zelené louce“ opravdu problém – i zeleninové záhony a skleník. Ten na svou realizaci teprve čeká, nicméně manželé ho zatím vtipně nahradili dřevěným foliovníkem, který vždy na zimu rozeberou a v sezoně perfektně slouží. Jinak si vše vysněné do zahrady navrhli i zrealizovali sami, podívejte se do fotogalerie.

4.-5. místo: Zahrada, kde vedou trailové tratě mezi záhony (104 hlasů)

Pod katalpou, takovou Eywou této zahrady, je nepochybně skvělé místo k rozjímání.

Když si před lety rodina na jižní Moravě postavila dům na prázdném pozemku, zdál se jí příliš veliký. V podstatě nevěděli, co s ním. Dnes jsou za prostornou zahradu rádi, i stromy už vzrostly. A z původně okrasného prostoru se stalo místo, kde si rodina pěstuje vlastní ovoce a zeleninu a děti tu řádí na kolech.

„První strom, který jsme zasadili, byla katalpa. Původně měla sloužit jako živý slunečník pro děti na pískovišti, dnes je dominantou zahrady a naší Eywou,“ odkazuje čtenářka Lenka na božstvo z příběhu Avatara. V červnu je prý v plném květu potravou nejen pro včely z okolí, v parném létě zase všichni oceňují její stín. Celou zahradu si můžete zde projít na fotografiích.

Ještě jednou gratulujeme. Výhercům se ozve partner soutěže a výhry předá.