Chtěl se mít doma jako na dovolené. Bývalý ovocný sad ladí už deset let

Příspěvek čtenáře Michaela z městečka u Ostravy dorazil mezi posledními, těsně před uzávěrkou soutěže Nejkrásnější zahrada. (Příštích pár dní vám představíme další vybrané zahrady, od středy 23. 8. bude možné hlasovat pro ty, které vás nejvíce oslovily a zaslouží se podle vás ocenění.)

Před lety začal Michael spolu s rekonstrukcí rodinného domu z 30. let dvacátého století – kterou má již hotovou – i s proměnou přilehlého pozemku. Rozměry jsou 50 × 60 metrů, tedy pěkných tři tisíce m2, a původně měl v podstatě podobu ovocného sadu se spoustou ovocných stromů (viz fotogalerie).

Jako na dovolené? Ano, přesně tak se chtěl čtenář na své zahradě cítit.

Úvodní myšlenka, s níž se do proměny pozemku pustil, prý byla: Mít se doma jako na dovolené. „Prvním menším projektem byla předzahrádka. To mi bylo devatenáct a o zahradničení jsem nic nevěděl,“ vzpomíná Michael.

Naštěstí prý už tehdy měli na předzahrádce, velké zhruba 100 m2, dostatečně vzrostlé keře. „Stačilo pouze urovnat zeminu, dosít trávník, dokoupit pár sazeniček. Vše jsem pak předělil neviditelným obrubníkem a první plocha připomínající malý parčík byla na světě,“ popisuje s tím, že byl tehdy šťastný, jak se mu vše podařilo.

Postupně si začal procházet e-shopy s rostlinami a studovat jejich názvy, vzhled či nároky. „Oblíbil jsem si také návštěvu zahradnictví. Vždy tam strávím alespoň hodinu, abych se inspiroval krásou rostlin, které bych si mohl přivést domů,“ píše Michael, co mu při péči o zahradu také dělá radost.

Zásadní proměna proběhla za covidu

Za deset let práce na budování zahrady nebyl rok, kdy by Michael nějakou její část neupravil, nicméně největší změna proběhla před třemi roky. Tedy si rodina nechala na zahradu nainstalovat retenční nádrž na sběr dešťové vody, kvůli závlaze záhonů. Po zásahu bagru prý pozemek vypadal jako po výbuchu. Takže když nastala zima, čtenář hledal inspiraci a kreslil návrhy, jak co nejlépe rozdělit prostor zahrady.

Vlevo původní podoba zahrady, vpravo aktuální půdorys a propojení zahrady s domem.

A protože měl během covidu spoustu času, věnoval ho výsadbám a další práci na zahradě. Tehdy vznikla spousta okrasných záhonů, cestička ze šlapáků, zahradní osvětlení a závlaha, okrasná louka i trávník na společné hry. Zahradě dnes nechybí ani užitková část se skleníkem a vyvýšenými záhony.

Spoustu rostlin si přitom čtenář namnožil sám a snažil se je v zahradě umístit tak, aby byly na daném stanovišti co nejspokojenější. „Ne vždy se to povedlo na poprvé,“ vysvětluje, že občas se některé rostliny musí prostě přesadit.

A spodní část zahrady, kterou zatím upravoval jako poslední, prý byla docela oříšek. „Každoročně jsme bojovali s vysokou spodní vodou, která zaplavovala téměř celou spodní část zahrady. Roky jsme se tento problém marně snažili řešit s městem i krajem, tak jsme se nakonec rozhodli udělat to po svém,“ píše.

Na zahradu si prý prostě nechali navézt stovky tun zeminy a problematickou část pozemku zvýšili o necelý metr. „Navážka trvala skoro půl roku, ale po ní jsme mohli konečně opět budovat,“ konstatuje, že dnes se na své zahradě opravdu cítí jako doma a s chutí na ní tráví svůj volný čas.

Většina zahrady je tedy sice hotová, nicméně Michael se těší na další projekty, které má ještě před sebou. Protože i přes spoustu práce, kterou s sebou zahrada přináší, je to právě ona, co mu dělá radost. Takže dovolená a zahrada? Za našeho čtenáře prý jednoznačně ano.