Nejkrásnější zahrady čtenářů iDNES.cz mají většinou kouzlo starých časů

Vítězné zahrady a ceny 1. kola soutěže Nejkrásnější zahrada 2023

V polovině května jsme vyhlásili soutěž Nejkrásnější zahrada, v níž celkově rozdělíme ceny v podobě praktických zahradních pomocníků značky Fieldman za zhruba 100 tisíc Kč a už tu máme pět vítězů, kteří si rozeberou polovinu z nich. Všem, kteří se 1. kola zúčastnili, děkujeme za jejich úžasné příspěvky. A vítězům gratulujeme, partner soutěže jim výhry doručí. Kompletní výsledky čtenářské ankety najdete zde.

Druhá polovina cen (viz komerční rámeček níže) třeba čeká i na vás, pokud seberete odvahu a přihlásíte do 16. srpna svou zahradu do 2. kola.