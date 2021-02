Botanická vzdělává. S rostlinami totiž může jít o zdravou kůži i o život

Co mají společného srdcovka nádherná, čemeřice černá nebo mandragora lékařská? Jsou to jedovaté rostliny, jež si pro celý rok 2021 trojská botanická zahrada zvolila jako motto. Proto jsou také tématem většiny přednášek, které zahrada začala vysílat přes platformu Teams.

Virtuální vstupenku na čtvrteční přednášky od 17:30 si lze za 100 Kč zakoupit nejpozději vždy v den jejího konání do 12 hodin na www.botanicka.cz. Podpoříte tak Botanickou zahradu Praha v této nelehké době a získáte i předplacený jednorázový vstup do venkovních expozic. Pokud by se situace změnila, a její brány se opět otevřely, budou se přednášky konat i naživo, v bistru Botanická na talíři.

Jedovaté rostliny jsou opravdu široké téma, od nejrůznějších alergií po těžké otravy. Zabíjet může i celkem nenápadný zlatý déšť.

Prostor dostanou šípové jedy i orchideje

Zákeřné jedovaté šipky vystřelené neznámo odkud nebo dýky s ostřím potřeným látkou způsobující okamžitou smrt stály v minulosti u důležitých milníků naší společnosti. Jan Martin z České fototerapeutické akademie poslední únorový čtvrtek prozradí, které rostliny se používaly v boji s nepřítelem a kterými se naopak léčila válečná zranění.



Ve čtvrtek 4. března 2021 se obzvlášť milovníci orchidejí mohou těšit na online přednášku RNDr. Jana Ponerta: Jak orchideje lákají opylovače. Zajímavé je už to, že orchideje jsou počtem druhů největší čeledí rostlin, která roste na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Další plánované akce Botanické zahrady Praha : Výstava motýlů

30. 4. – 13. 6. 2021

30. 4. – 13. 6. 2021 Výstava sukulentů

11. 6. – 11. 7. 2021

11. 6. – 11. 7. 2021 Výstava orchidejí

16. 9. – 3. 10. 2021 Změna programu vyhrazena, vzhledem k pandemii sledujte aktuální dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook a Instagram) či na stránkách www.botanicka.cz.

Známé jsou především díky jedinečné stavbě svých květů. Květy jsou u drtivé většiny orchidejí určeny k tomu, aby přilákaly určité opylovače a přiměly je k přenesení pylu na jinou rostlinu.

Některé druhy orchidejí za to dávají opylovačům odměnu, například nektar. Mnohé druhy ale žádnou odměnu nemají a opylovače podvádějí. Kdo si vybere tuto přednášku, dozví se, proč orchideje na rozdíl od jiných rostlin vytvářejí své komplikované květy. A kterými vybranými způsoby různé druhy orchidejí z celého světa lákají opylovače, a jak je dokážou přimět k tomu, co od nich orchidej potřebuje.

Další přednášky budou věnované vybraným druhům dřevin Appalačského pohoří (Tomáš Vencálek) či jedovatým rostlinám ve sbírkách trojské botanické zahrady (Klára Lorencová, Jarmila Skružná). Díky nim třeba zjistíte, že možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a ani o tom nevíte.