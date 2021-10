Na Pálavě ulovili kultovního kapra vážícího skoro 30 kilo

Od 3. do 9. října 2021 se tu konal největší kaprařský závod v České republice, který je zároveň jedním z nejvýznamnějších v Evropě – Stairs 2 Hell.

Sto týmů z různých evropských zemí tu šest dní a nocí soutěžilo. Vyhrát měl ten tým, který chytí tři kapry s nejvyšší celkovou hmotností. A Pálava letos vydávala už od začátku závodu mimořádné ryby.



Už první závodní den se chytil kapr přes 20 kg. Tým Carp Only si připsal kapra o hmotnosti 21,65 kg. Druhá noc však patřila týmu UFO Fishing, který ulovil hned dva šupináče o hmotnosti přes 25 kg (26,72 kg a 25,2 kg) a přidal k tomu 19,09kg kapra. Chlapi měli součet hmotnosti tří ryb 71,01 kg a závod se zdál být rozhodnutý. Ale nebyl.

To, že je Novomlýnská nádrž elitní kaprařskou vodou celoevropského významu, dokázaly další dny a hodiny. Obhájci titulu Mikbaits Friends dokázali později zdolat 26,46kg kapra.

Poté, co přidali další kapry, se posunuli na 2. místo, odkud je vytlačily týmy Carp Only, které dokázaly mimo jiné chytit kapry o hmotnosti 25,38 kg, 24,91 kg a 23,43 kg. Tým Carp Only 2 najednou ztrácel jenom 0,56 kg na první příčku.

Potom však přišla noc polského týmu Sonik Sports. Pánové z týmu Sonik Sports & Ekobaits byli na Pálavě poprvé. Ale dokázali se na této těžké vodě plné škebliček, zatopených lesů a vinic velice rychle zorientovat.

Výsledky: 1. Sonik Sports & Eko Baits Team Poland: 74.41 kg

74.41 kg 2. UFO Fishing: 71.01 kg

71.01 kg 3. Carp Only 2 : 70.45 kg

: 70.45 kg 4. Carp Only : 68.01 kg

68.01 kg 5. Mikbaits Friends: 65.47 kg

Věřili svým instinktům a vybavení a předposlední noc závodu vytáhli kapra, na kterého celá republika čekala přes 30 let. Pomocí prutu Insurgent vytáhli 29,82kg šupináče. Vytvořili tak rekord závodu a větší kapr nebyl navíc nikdy na nádržích pod Pálavou zdokumentován.

Opravdového pálavského mohykána, kterému stačilo sežrat o pár kuliček boilies více a překonal by magickou hranici 30 kg. Na jaře před třením bude mít výrazně nad 30 kg. Tu samou noc navíc chlapi ze Soniku vytáhli 20,46kg kapra a posunuli se na průběžné 4. místo.

Drama vyvrcholilo poslední noc, kdy Sonik Sports tým ve složení Ernest Buć, Mariusz Stępień a Piotr Bełkowski chytil kapra o hmotnosti 24,13 kg a celý závod Stairs 2 Hell vyhrál, což hrdinsky oslavili koupelí ve studené vodě.

Zvítězit se jim povedlo v rekordním součtu hmotnosti 3 kaprů 74,41 kg. Toto Stairs 2 Hell bylo opravdu nezapomenutelné i díky tomu, že celkově bylo uloveno 23 kaprů přes 20 kg, 66 kaprů přes 15 kg a padl rekord Pálavy. Kompletní výsledky najdete na stránkách závodu.