Od sumce lidožrouta po malárii. Prohlédněte si úlovky rybáře Jakuba Vágnera

Prvně o sobě dal Jakub Vágner vědět v rámci svého projektu mapování 23 největších sladkovodních ryb světa.

„Každá z nich může přesáhnout délku dva metry a hmotnost sto kilo. Jsou to v podstatě giganti srovnatelní třeba s tím, jako když máme na souši slony, hrochy, nosorožce nebo v moři velryby či žraloky. Když řeknu jejich názvy jako benga, kumakuma nebo arapaima, tak ani mnoho rybářů nebude vědět, co je to za druhy. A minimálně polovina z těch 23 ryb se jako druh nedožije následujícího století,“ řekl nám v rozhovoru už v roce 2009.

Sumec lidožrout

Vágner s trofejí

Rybář Jakub Vágner vylovil z indických vod rekordně velkou rybu, kterou provází pověst lidožrouta. Tajemný a obávaný sumec goonch, který se živí lidským masem, vážil 75 kilo a s jeho uzvednutím měli problém i dva zdatní muži.

Sumec údajně útočí na lidi a bohužel si v posledních měsících podle očitých svědků vyžádal nejméně pět obětí. O rybě, kterou Vágner ulovil, kolují mezi Indy hrůzostrašné historky. Zubatý sumec goonch, který může v dospělosti vážit i sto kilo, se totiž kvůli místnímu zvyku házet mrtvé do řeky naučil na lidské maso.

O jeho životě toho přírodovědci mnoho nevědí. Tmavý skvrnitý goonch totiž žije ve velkých hloubkách a najít ho je velmi obtížné. Vágnerův obří úlovek tak přírodovědcům pomůže odhalit další tajemství tohoto podivného tvora.

Konžský sumec kamba

Ulovená bájná kamba

Tento druh sumce je pro sportovní rybáře i vědce velkou neznámou a o jeho životě i maximálních rozměrech víme absolutní minimum. Podle vyprávění domorodců však dosahuje obrovských rozměrů. Legendy hovoří o rybách až tři metry dlouhých.

Kamba se každopádně řadí mezi největší sladkovodní ryby světa, a to byl i důvod celé expedice. Kamba je jedním z 23 sladkovodních obrů, po kterých Jakub Vágner pátrá v projektu mapujícím poslední žijící exempláře těchto vzácných ryb.

Obávaná tygří ryba z Konga

Jakub třímá v rukou nejobávanější rybu afrického Konga mbengu tygří. Na snímku se svým dvorním kameramanem Danielem Vagenknechtem.

„Řekl jsem si, že do Konga budu jezdit tak dlouho, dokud ji neulovím. Žádná ryba mě neškolila tak dlouho jako mbenga tygří. Kongo nenávidím a miluju zároveň. Tady se zastavil čas. Tohle je ještě ta původní Afrika, brutální, drsná i nádherná. Už jen vypravit se tam je těžké, natož chytat ducha řeky, rybu, která vám může ukousnout ruku nebo přepůlit nárt,“ prozradil ve článku.

Argentinská trnucha

Šťastný Jakub s legendární trnuchou

Trnucha je vlastně rejnok a český název dostala podle obranného trnu na ocase. Jakuba Vágnera láká její lov hlavně proto, že v Argentině se nejedná o běžného mořského živočicha, ale na řece Paraná jde o tajemný sladkovodní druh, který je noční můrou domorodců.

Přestože kolují o této rybě pověsti, jak trnem plným jedu poranila rybáře, skoro nikdo ji nespatřil na háčku a zároveň nikdo nebyl schopen potvrdit ani vyvrátit, že by byla původcem úmrtí rybáře.

Nebezpečná ryba Ballcutter

Domorodci vážně věří, že ryba může ukousnout varlata.

Původně Jakub Vágner pátral po papuánském okounovi. Napřed se však setkal s jiným mýtem, s rybou Ballcutter. Ta má zuby podobné lidským a místní (hlavně ženy) věří, že dokáže mužům ukousnout varlata.

Pochází původně z Amazonky a sem ji vysadili, aby jim pomohla s vodními hyacinty. Ale trošku se jim to inženýrství zvrtlo a tato ryba požírá vše, co je živé.

S tou rybou se Vágner setkal v rámci natáčení seriálu Rybí legendy, kdy se dostal do málo probádaných končin, obývaných kmeny s rozličnými tradicemi a rituály. Některé z těchto kmenů měly ještě nedávno pověst lidojedů a dodnes vypadají zlověstně.

Australský Murray Cod

Obří okoun Murray Cod. Na tento úlovek Jakub čekal deset let.

Murray Cod je velmi opatrná ryba. Je to dravec, který k lovu nepoužívá jenom zrak, ale i postranní čáru, což je vlastně orgán, který pod vodou zaznamenává vibrace kořisti. Proto se používají nástrahy, kterým se říká woblery.

Obří ryba Murray Cod hraje velmi důležitou roli v mytologii mnoha domorodých kmenů v povodí řeky. Legenda vypráví, že řeka Murray vznikla z potoka, kterým prchal před lovcem gigantický okoun a tlukotem svého ocasu vyhloubil ohyby řeky.

Velký okoun je pro mnohé Australany mýtus. Vědí o jeho existenci, ale málokterý rybář se s ním opravdu setkal. Je to náladová ryba a k jejímu ulovení je zapotřebí nejen hodně štěstí a umu, ale také velké dávky trpělivosti.

Bájná aparaima

Arapaima velká

Vágnerovi se podařilo chytit 130 kilogramů těžkou a 2,5 metru dlouhou arapaimu velkou (arapaima gigas). Boj s obrovskou arapaimou trval necelou hodinu a ryba přitom prý málem rozpůlila malou přenosnou kanoi.

Tyto obrovské ryby dýchají stejně jako lidé atmosférický kyslík, takže se pravidelně, zhruba v hodinových intervalech, vynořují. V tu chvíli je potřeba nahodit návnadu přesně do místa vynoření. Na pohotovou reakci má rybář asi tři sekundy. Pak zbývá jen čekat.

Nechranický krokodýl

Takto vypadá nechranický krokodýl.

Jakub Vágner procestoval svět v honbě za gigantickými a vzácnými rybami. Nevynechal však ani české luhy a háje a hledal i naše rybí legendy. Na nechranickou přehradu si přišel najít slavnou štiku, která tu prý žije a spatřilo ji jen několik pamětníků.

„Rybí obři často plavou kousek od našich domovů, přitom se desítky let nepozorovaně ukrývají před zraky lidí. Přežívají desítky let v hlubinách, kde skryty pod vodní hladinou rostou a sílí. Jednou se však prozradí a tehdy vznikají rybí legendy ,“ řekl Jakub Vágner.

Zlatí úhoři

První z malých exemplářů, které Vágner chytil.

Rybář se vypravil na Berounku za vysněnými úhoři. A po dvaceti letech se mu podařilo zažít pravý nefalšovaný tah.

Podle místních legend se úhoři začali objevovat vždycky v okamžiku, kdy rozkvetly akáty. „Někdy berou i přes den, ale většinou po bouřce, když hodně zaprší,“ vzpomínal na natáčení a lov.

Trvalo několik dní a hodně změn ve stanovištích, než si rybář štěstí „vyseděl“. Nakonec se tahu dočkal a čekala ho odměna v podobě euforie, kdy nestačil ani nasazovat nové rousnice na pruty. „Neuvěřitelné, teď jsem to tam hodil. To jsem naposled zažil snad před dvaceti lety,“ srdce mu plesalo. Skončilo to po ulovení dvanácti úhořů.

Malárie

Larva komára Anopheles, který přenáší malárii.

Nejen rybářskými úlovky se můžou lovci pochlubit. „Návrat do České republiky jsem si představoval trochu jinak. Nedá se nic dělat. Jsem čtyři dny zpátky z Konga a včera odpoledne, kdy mi vůbec nic nebylo, tak v průběhu třiceti minut jsem se dostal ze stavu úplně v pohodě do stavu čtyřicítky horečky,“ popsal Jakub Vágner.

„Zase jsem si přivezl malárii. Vyhýbal jsem se jí teď dlouhé roky. Ale celkem jsem ji měl už sedmkrát,“ vysvětluje.

Malárie je infekční parazitární onemocnění způsobené prvokem Plasmodium. Vyskytuje se v subtropických a tropických oblastech. Existují čtyři druhy malárie v závislosti na typu parazita, který ji vyvolává. Malárii přenášejí kousnutím samičky komárů rodu Anopheles.