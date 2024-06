Jakub Vágner ulovil rekordního sumce. Čekal jsem na to 33 let, jásal

Jakub Vágner (*24. prosince 1981) Patří mezi nejuznávanější odborníky na lov sladkovodních ryb na světě. Rybaří od svých pěti let a dnes je držitelem několika světových rekordů. Od patnácti let publikuje do odborných rybářských časopisů doma i v zahraničí. V sedmnácti letech natočil svůj první film o lovu sumců a v osmnácti spolumoderoval pořad „Jak na to“ na České televizi. Mezinárodní uznání získal především díky rybářským seriálům „Fish Warrior“ na National Geographic a „Big Fish Man“ na Discovery Channel. Pro české diváky natočil dokumentární cyklus „Rybí legendy“. Věnuje se také autorské tvorbě, produkci a natáčení filmů s rybářskou tematikou a přednáší pro děti a mládež. V roce 2022 byl oceněn prezidentem České republiky medailí Za zásluhy I. stupně.