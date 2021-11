Když chce dítě psího kámoše či mazlivé kotě, rozroste se vám rodina

„Já bych chtěl/chtěla pejska.“ Věta, kterou jen málokterý rodič nikdy neslyšel. A zatímco se na vás upírá prosebný pohled, vám se honí hlavou všechny ty praktické záležitosti, jež takový závazek přináší: pravidelné venčení, poškrábaný gauč, výdaje za veterináře, poplatky, další hladový krk, všude chlupy… Na druhou stranu ovšem také skvělý parťák pro vaše dítě.



Zapomeňte na rybičky, želvu nebo křečka. Možná vypadají jako „menší zlo“, ovšem psa nenahradí ani omylem. A starost je to také.

Jediné zvíře, které takovou ambici mít může, je kočka. Jasně, kočka není pes, ale umí si člověka srovnatelně omotat kolem prstu. Budete-li mít šťastnou ruku, bude se s ní vaše dítě šťastně mazlit i usínat. Její obrovskou výhodou je, že se bez venčení obejde. Což ovšem neznamená, že se jí nemusíte věnovat. Musíte, jinak vás zaměstná sama.



Pořizujete-li psa k dětem, veterinární lékařka Michaela Riedlová (viz video) se jednoznačně přimlouvá za štěně, ideálně z vrhu, u něhož máte šanci poznat i oba rodiče. Jejich chování totiž napoví, zda má být štěně po kom klidné a vyrovnané. Na útulek raději zapomeňte, nikdy nevíte, co ten který pes může mít za sebou, a zda nemá negativní zkušenosti právě s dětmi.

15. listopadu 2021

Pokud se s vaším dítětem a rodinou má štěně ideálně sžít, měli byste si ho od chovatele odnést ve věku 7 týdnů. „To je ten správný věk pro socializaci štěněte v nové smečce,“ vysvětluje veterinářka. Proto by štěně v tomto věku už mělo být součástí vaší rodiny, aby si mohlo zvykat na jednotlivé členy rodiny včetně dalších zvířat, na návštěvy a podobně.



Jak štěně správně socializovat, radí psí trenérka zde.

1. srpna 2015

Od chovatele si nechte poradit nejen jak štěně krmit a jaký mu nastavit režim, ale také jak ho vychovávat, případně si nechte doporučit literaturu či trenéra. Správný chovatel s vámi také zůstane v kontaktu.



Malé děti každopádně se štěnětem nikdy nenechte samotné. U batolete nikdy nevíte, co ho napadne, nezná míru a mohlo by i ublížit, podobně jako ostré zoubky štěněte. Čtyřletému dítěti už leccos vysvětlíte a pochopí to, školák už se pak může naučit pejska sám i venčit nebo trénovat. Nikdy by ovšem dítě nemělo psa rušit u jídla či v jeho pelíšku. Už jenom proto, aby měl šanci dát najevo, že si nepřeje být rušen, má být pelíšek útočištěm.



Podívejte se, jak radí dítěti s výcvikem psí psycholog.

17. ledna 2021

Nejste žádný pejskař, ale vaše dítě má tendence se na každého psa vrhat? Nebraňte mu, dejte mu šanci vytvořit si k psům pěkný vztah. Pokud to majitel zvířete dovolí a ubezpečí vás, že jeho pes nemá ve vztahu k dětem žádný problém, nechte ho, ať si psa pohladí. Sami se ovšem přesvědčte, že se pes chová přátelsky: vrtí ocáskem a snaží se olíznout ruku. Jakmile by se objevil náznak vrčení, je na místě vzít zpátečku, radí veterinářka.

Je vám to líto, ale psa byste nezvládli?

Nejste celý den doma a děti vyzvedáváte večer z družiny či z kroužků s jazykem na vestě? Neberte si na sebe další závazek v podobě štěněte. Navíc prvních pár měsíců jeho výchova potřebuje opravdu intenzivní péči.

Kotě je uklidńující element, zavrní, a stres je pryč.

Nicméně kotě byste zvládnout mohli, pokud ho s vašimi dětmi dokážete unavit tak, že celý den prospí, takže mu po dobu své nepřítomnosti doma nebudete chybět. A v tomto případě se nemusíte bát ani výběru v útulku. Naopak.



Ten, kdo o kočky v útulku pečuje, má většinou velmi dobře odpozorovanou povahu svých svěřenců a dokáže poradit s výběrem.



Jak vybírat kotě v útulku, radí kočičí expertka Klára Vodičková.



6. ledna 2019