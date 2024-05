Ze zákulisí MS: Diváky čeká show, týmy klid. Druhý led mají v Praze za rohem

Vzpomínáte si, jak logisticky náročné operace přinášel turnaj v hlavním městě před devíti lety? Vždyť jednotlivá mužstva a další doprovodný ansámbl se táhly z Libně do haly v Holešovicích a zase zpátky.

Teď stojí další využitelná plocha v kongresovém centru O 2 universum, které najdete hned z druhé strany největší české arény.

Pohled do zázemí O2 areny, v práci finský kustod.

Národní tým s vyhrazenou kabinou, která v sezoně patří Spartě a leží nejblíž ke kluzišti O 2 areny, bude mít zřejmě cestu na druhou plochu paradoxně nejdelší. Ale jen o pár metrů. A to jistě nikoho nevytrhne.

Stejně jako nebude nikomu vadit, že je hřiště o dva metry kratší. Vždyť už se nemusí nikam jezdit.

„Je to obrovský nárůst komfortu. Pro nás i pro týmy,“ libuje si při prohlídce zázemí Josef Ženíšek – ředitel oddělení, které se stará o dějiště šampionátu. „Jen co se vyrazí z kabiny, buď se dáte doprava na hlavní kluziště, nebo doleva na tréninkovou plochu.“

Pražská tréninková plocha pro světový šampionát v ledním hokeji se nachází v kongresovém centru O2 universum.

Ta byla ještě dopoledne rozpraskaná, aby ledovou strukturu nepostihovalo příliš velké pnutí. Jakmile se praskliny zacelí, kluziště získá na pevnosti.

„Stavba trvala osm dní, začínali jsme 26. dubna, na ledě se bruslí asi tři dny a zatím jsou s jeho kvalitou všichni extrémně spokojení,“ dodává Ženíšek v nově vybudované mixzóně, kam zavítají hráči i novináři po utkání.

Mixzóna v pražské O2 areně

Podobně dlouho se jeho tým dělá i s přilehlou fanzónou pro dvanáct tisíc lidí: „Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu po demolici, museli jsme tu udělat všechno. Upravili jsme povrch, zasíťovali prostor vodou i elektřinou a vystavěli to, co diváci uvidí. Je to takový malý festival uprostřed města.“

A přestože se na místě stále pohybují zejména dělníci či těžká technika, prostor je připravený na páteční start. Vévodí mu velkoplošná obrazovka o rozměrech 12 x 6 metrů.

Příprava fanouškovské zóny před O2 arenou.

K ní se dostanou i fanoušci bez lístků, musí ovšem projít bezpečnostními rámy. Podobně jako lidé na stadionech. Pořadatelé tak upozorňují, aby všichni na místo dorazili s předstihem, nejlépe městskou hromadnou dopravou.

Jinak by si šťastlivci, kteří se dostali ke vstupenkám na úvodní české utkání proti Finsku (v pátek od 20.20), asi příliš neužili zahajovací ceremoniál.

„Měl by startovat ve 20.00 a věřím, že to bude hezká show,“ líčí ředitel marketingového oddělení Martin Pešta. „Otevřeme ho retrospektivním videem o historii hokeje, hlas nám propůjčil známý kanadský komentátor Gord Miller. Dále vystoupí zpěvačka Lenny s hitem Hello, který upravila pro účely mistrovství. Následuje přivítání všech šestnácti zemí a fanoušků. K tomu chystáme vystoupení, s kterým nám pomáhal choreograf Michal Caban. Divákům představíme i maskoty a čeká je také malé překvapení. Na závěr zazní státní hymna v podání operního pěvce Adama Plachetky.“

„V zásadě jsme skoro hotoví, už se jen dotahují detaily,“ podotýká Ženíšek.

Většina úkolů už je vyřešená, největší pozornost směřuje k tréninkům a příjezdům jednotlivých mužstev. Ale tím dřina teprve začíná.

Nejvíce na očích budou pořadatelé od pátku, v průběhu sedmnácti dní.