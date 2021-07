Štěňata za každou cenu. Veterinář popsal smutné následky covidové poptávky

Dokument jasně poukázal na nekalé praktiky, kterých jsou někteří chovatelé schopni kvůli zisku, což je další negativní dopad pandemie na domácí mazlíčky. Někteří psi nebo kočky přitom už paradoxně čelí tomu, že jejich noví majitelé po konci lockdownu nevědí, co si s nimi počít.

Fabian Rivers, veterinář z Birminghamu a nadšený pejskař, si začal nárůstu popularity štěňat všímat během pandemie ve své ordinaci. Některá plemena, jako třeba buldoček nebo jezevčík, se stala tak populárními, že jejich cena může šplhat i k 30 tisícům liber. A to je podle Riverse problém.

„Myslím, že když zvířatům přiřkneme tak vysokou cenu, stávají se komoditami. Pak může zmizet lidskost, s níž o nich uvažujeme jako o mazlíčcích a členech rodiny,“ upozorňuje Rivers pro BBC.

V dokumentu sleduje, jaké problémy s tím jdou ruku v ruce: například zneužívání antikoncepce určené pro člověka tak, aby se daly vrhy štěňat lépe plánovat a přinesly více mláďat. Veterinární výkony prováděné lidmi, kteří nejsou veterináři a nemají potřebné vzdělání, nebo umělá oplodnění prováděná laiky. To jsou jen střípky toho, kam jsou někteří množitelé v honbě za ziskem schopni zajít.

Někteří psi přitom cestují k novým majitelům přes půl Evropy bez jídla a s minimem vody, často s falešnými vakcinačními certifikáty. Dokument ukazuje i šokující záběry ze skryté kamery, kde učí člověk bez potřebného vzdělání účastníky chovatelského kurzu například nabírat krev, což je u člověka bez potřebného vzdělání nezákonné. Může to vést ke zdravotní újmě zvířete, při zasažení nervů například až k paralýze.

K žádaným patří v Británii i štěňata jezevčíků, přitom zdaleka ne pro každého se tyto svéhlavičky hodí. Roztomilý mops se spláclým čumákem a velkýma očima je žádaný, takže se i cena štěňat vyšplhala během pandemie extrémně vysoko.

Jak Rivers, tak i hostující veterináři to v dokumentu označují jako extrémně znepokojivé a nebezpečné pro budoucnost chovu psů. A potvrzuje to i viceprezidentka britské veterinární asociace Daniella Dos Santos: „Je hluboce znepokojivé, že se tyto kliniky zaměřené na psí plodnost začínají objevovat po celé zemi, aby uspokojily velkou poptávku po štěňatech. A to bez regulace nebo veterinárního dohledu.“

Módní plemena to odnášejí nejvíc

Jako by nestačilo, že například buldočci mívají zdravotní problémy i bez množíren, doplácí na velkou poptávku především populární plemena: právě buldočci, buldoci nebo třeba jezevčíci a mopsi. Přitom zdaleka ne každému vyhovuje právě takové plemeno, jen je zrovna v módě.

Navíc, variantou pro toho, kdo touží po psím kamarádovi, jsou i nalezenci nebo starší psi. „Pořídit si štěně s sebou přináší spoustu práce a starostí. Potřebují trénink a vedení,“ upozorňuje Rivers, že si člověk pořizuje živého tvora, který vyžaduje váš čas i pozornost. Sám má desetiletého teriéra adoptovaného z útulku a právě tuto možnost doporučuje i ostatním.

Jak se proti praktikám „chovatelů“, nebo spíše množitelů bránit? To je asi stejné všude na světě. Pokud jste opravdu zodpovědně zvážili svou situaci a naznali, že štěně chcete a jste schopni se o něj postarat i po lockdownech, určitě si vybraného chovatele nejprve prověřte.

Jde o nového člena rodiny, takže takto zásadní krok v životě nepodceňte a případně se poraďte s někým zkušenějším, případně s veterinářem, na co si dát pozor. A nikdy štěně nekupujte na první návštěvě nebo dokonce mimo domov chovatele s předáním někde na ulici nebo u benzínky. Mohlo by to dopadnout hodně smutně.