Živý dárek? Mějte na paměti, že zvířecí parťák je závazek na řadu let

Možná je, ale jen v případě, že s příchodem zvířete souhlasí celá rodina a její členové se předem dohodnou, že pokud dítě péče o čtyřnohého tvora omrzí, převezmou ji na svá bedra. S příchodem chlupatého člena rodiny se situace v domácnosti někdy dramaticky mění.



S čím vším je třeba počítat? Zvíře je závazek, u psů či koček letitý. Pes se může bez obtíží dožít patnácti let, kočce klidně přičtěte ještě pět. Kdo zvíře pohlídá o dovolené? Který člen rodiny si vezme na starost výchovu zvířete? Zvažte, co pak, až vaše dítko opustí rodné hnízdo. Jste ochotni a schopni se o zvíře postarat? To jsme ale trochu předběhli události.

Příchod štěněte může dosud bezchybný chod vzorně uklizené domácnosti tak trochu převrátit naruby. Loužičkám a hromádkám se v prvních týdnech nevyhnete, pravděpodobně ani roztahaným botám. Uvědomte si, že drobné pohromy napáchané pejskem musí někdo uklidit.

Snaha udělat dětem radost je pochopitelná, pro každé zvíře ovšem musíte mít doma dopředu vytvořené podmínky a mít jasno v tom, kdo se o ně bude starat.

A pak ty chlupy! A to bývá často kámen úrazu, pokud se členové rodiny předem nedomluví. Co pak? Nadšení z příchodu psa může mít už brzy trhliny a ukvapené rozhodnutí pořídit si anebo věnovat štěně může skončit špatně. Hlavně pro ně samotné.

Nepočítejte s tím, že by například osmileté dítě zvládlo bezchybně likvidovat všechny stopy po psím řádění a bez výjimky venčit psa třikrát denně. Položte si i otázku, jestli vaše dítko bude moci chodit se psem opravdu třikrát denně. Co škola a kroužky? Pak je tu i večerní venčení. Jste schopní a ochotní vzít péči o zvíře i na sebe?

A je tu i stránka financí. Opakování je matka moudrosti, tedy apelujeme na váš zdravý rozum a znovu upozorňujeme: nikdy, opravdu nikdy, si nepořizujte psa (a ideálně ani kočku) z neprověřených chovů.



Může se stát, že naletíte množitelům a při touze levně pořídit „čistokrevného“ psa se do vaší rodiny s velkou pravděpodobností dostane štěně se zdravotními problémy. A jejichž řešení u veterináře vás bude nejen finančně stát v důsledku o mnoho více, než kdybyste se obrátili na prověřenou chovnou stanici.

Pozor na množírny, místo radosti přinesou trápení Chcete co nejmenší štěňátko, třeba čivavu? Jsou lidé, kteří vám bez průkazu původu klidně prodají štěňátko, přestože je ještě plně závislé na matce a bez ní nemá šanci přežít (viz archiv).

Každý pes ale samozřejmě potřebuje čas od času péči veterináře a vše něco stojí. Jste tedy ochotni sáhnout do kapsy a připsat si do seznamu rodinných výdajů i tenhle? Teprve pokud znáte odpovědi na všechny dosud položené otázky, které hovoří ve prospěch psa, jste na dobré cestě stát se jeho páníčky.

Nestaňte se pro své děti špatným příkladem

Dospělí by si měli uvědomit i další důležitou věc, pokud se následně rozhodnou kvůli neshodám a nepohodlí odvést psa do útulku: dávají tím svým dětem jeden z nejhorších příkladů.

Bude to jasně znamenat, že život zvířete je níže než naše pohodlí. A argumenty typu: „Vždyť on nám přece slíbil, že ho bude venčit a že po něm bude uklízet,“ jsou hodně vratké. Těžko může příčetný dospělý počítat s tím, že se dítko postará o psa od A až do Z.

V žádném případě nenadělujte psa v širší rodině anebo svým přátelům, aniž to s nimi předem zkonzultujete. Může to být pro obdarované hodně nemilé překvápko. A je tak bohužel i velká pravděpodobnost, že nechtěné darované zvíře skončí v útulku.

Kontakt se psem je dostupný i jinak

Chce vaše ratolest psa, ale vy víte, že v současných podmínkách jí ho nemůžete dopřát? Zavolejte do některého, nejlépe blízkého útulku a domluvte se na pravidelném venčení.

Odlehčíte tak jeho pracovníkům, vaše dítko bude mít úzký kontakt se psy, a hlavně tím pomůžete opuštěným zvířatům, aby nemusela trávit dny zavřená ve výbězích nebo kotcích. Vánoční čas je i časem milosrdenství, časem, kdy myslíme na druhé. Mysleme tedy i na zvířata, jejichž neveselý osud určil právě člověk.