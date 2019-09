Orientální kočka vypadá jak z jiného světa. Zahrne vás pozorností a láskou

„Orientální kočka je vhodná pro milovníky zvířat, kteří nehledají jen gaučové zvíře, ale především parťáka do rodiny. Jak každému říkám a vždy mi to noví majitelé koťátka potvrdí, s orientální kočkou nejste už nikdy sami a vaše rodina se rozroste o dalšího člena,“ doplňuje popis plemene chovatelka Martina Křemenová z chovné stanice Snape cattery, která orientálky chová deset let.

U všeho asistují, proto se hodí k lidem, kteří mají čas se jim věnovat. Jsou velice kontaktní a jsou rády středem pozornosti. A přestože jsou své a každá má jedinečnou osobnost, svého páníčka nebo celou rodinu milují.



Jak už musí být z tohoto popisu jasné, orientální kočky nemají samotu zrovna v oblibě. Pokud trávíte hodně času mimo domov a plemeno vás okouzlilo, je dobré mít doma ještě druhé zvíře. Což ovšem vůbec nemusí být další orientálka. Jedna by vám ovšem doma mohla nadělat pěknou paseku. „Nudící se orientální kočka by si pro vás mohla zatím doma přichystat mnoho nepříjemných překvapení,“ upozorňuje Křemenová.

Orientální kočky jsou nejspokojenější, když se mohou zapojit do dění v rodině. Šťastné budou u vás na klíně, na ramenou nebo při hře, neváhají asistovat při úklidu či vaření, jsou vám zkrátka pořád v patách.

Kde se vzaly „orientálky“? Orientální kočky vznikly z křížení siamských koček s kočkami domácími a dalšími plemeny, proto je stavba těla i charakter orientálek velmi podobný siamským kočkám.

Orientálním kočkám nesmí nic uniknout, jsou zvídavé a stále chtějí být v centru dění. Cílem bylo znovu vzbudit zájem o siamské kočky a vyšlechtit jejich nové barevné kombinace bez odznaků. Jako první vznikla čokoládová varianta.



Podle zkušeností chovatelky si snadnou zvyknou i na děti. „Sama mám tříletá dvojčata, a když chtějí kočky klid, někam si vylezou a jen je pozorují. A když si naopak chtějí hrát, samy nosí dětem hračky,“ popisuje zkušená chovatelka.

Orientálky jsou učenlivé a velmi inteligentní. Slyší na své jméno, často se naučí aportovat nebo si otevřít dveře. Zároveň ovšem patří mezi hlučnější plemena, takže je třeba počítat s tím, že toho hodně napovídají. „Někdy to může vypadat, že se až dohadují,“ dodává se smíchem Martina Křemenová.

Velkou devizou těchto koček je krásný vzhled. Jsou neobyčejně elegantní, působí vznešeně až pyšně. Co se zbarvení týká, mohou být jednobarevné, ale i s kresbou či skvrnami, podívejte se do fotogalerie.

Orientální kočka miluje společnost, stejně tak potřebuje možnost úniku na klidné místo. Pokud vybíráte koťátko, volte chovnou stanici, kde koťátka vyrůstají přímo v rodině a ideálně se tak hned od narození socializují.

Jejich srst nevyžaduje žádnou zvláštní péči, oproti jiným kočkám s podsadou výrazně méně línají. Což neznamená, že by nelínaly vůbec. Koupat ani česat nepotřebují. „Žádná speciální péče není potřeba, potřebují jen hodně lásky a pozornosti, pak bude z vaší kočičky spokojená kamarádka,“ radí chovatelka.

Jako mazlíčka s průkazem původu (PP) pořídíte tuto kočku za 10 až 12 tisíc korun, cena kočky do chovu se pohybuje i v tisících eur. „Při výběru koťátka určitě nezávazně navštivte chovatelskou stanici, podívejte se, v jakých podmínkách kočky chovají a prohlédněte si rodiče. Do nové rodiny by kotě mělo odcházet nejdříve v třinácti týdnech věku a chovatel by vám měl být i po koupi kotěte k dispozici, když budete potřebovat s čímkoliv poradit,“ radí Martina Křemenová.