Bílý tygr byl jako pohádková bytost, ale to už je pryč, říká ředitel zoo

Liberecká zoo se účastní několika projektů a kampaní na záchranu zvířat v jejich domovině. Jak často jezdíte do exotických krajin?

Rozhodně nejsem žádný velký cestovatel, někam dále létám v průměru jednou do roka. To ale vychází z toho, že jako ředitel zoologické zahrady, která je členem mezinárodních organizací, se účastním výročních konferencí. Přiznám se, že jsem poprvé v letadle seděl až ve svých 33 letech. Ve stejném roce, kdy jsem se z veterináře stal prvním úředníkem zoologické zahrady. Když člověk jede přes půl světa například do Austrálie, pak se snaží využít nabídky pořadatele i na nějakou postkonferenci, které bývají v zajímavých přírodních lokalitách.

Má smysl chránit i živočišné druhy, které jsou odsouzeny k zániku. MVDr. David Nejedlo ředitel ZOO Liberec