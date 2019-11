Britská rodina sdílí domácnost se stokilovým škrtičem. Měří přes pět metrů

Jedenatřicetiletý IT specialista Marcus Hobbs žije s přítelkyní Amy, dvěma syny, huskym jménem Shiloh, menším hadem Montym a hadí obryní Hexxie. Samička krajty tmavé je prý jako každý jiný mazlíček: většinu času tráví tím, že odpočívá stočená v teráriu nebo na zemi v obýváku.

Životní styl má podobný jako bytová kočka, místo granulí ovšem dostává celé králíky, koloušky, telata, kozy nebo prasata. Toto vybrané krmivo jí páníček pořizuje u místních farmářů.



Stokilová rekordmanka

Krajtu si Marcus před osmi lety přinesl z obyčejného zverimexu. Měřila tehdy dvacet centimetrů. Od té doby vyrostla tak, že ji musí při přenášení zvedat několik lidí naráz. Váží víc než sto kilo. Její majitel dokonce věří, že by mohla být nositelkou rekordu jakožto největší had svého druhu na světě.

Zatím největší změřená krajta tmavá měla tělo dlouhé 573 centimetrů, ale když se prý Hexxie měřila naposledy, měla už 548 centimetrů. A od té doby určitě vyrostla. Protože je však oficiální měření poměrně náročný proces, který zahrnuje umělé uspání hada, nechce se do něj Marcus zatím pouštět. Čeká, až Hexxie přestane růst úplně.

Útočit umí, ale nechce

„Lidé se velkých hadů bojí proto, že si myslí, že by je hned zabili. Ale když s tím za mnou někdo přijde, rád mu trpělivě vysvětlím, jak to s hady vlastně je a že se jich obávat nemusí,“ řekl britskému deníku Metro.

Pravdou je, že člověka by krajta usmrtila snadno, ale Marcus tvrdí, že by Hexxie nikdy doopravdy nezaútočila. Vyhrožovat ovšem umí. „Když jsem jí na kožní zánět dával jód, snažila se mě odehnat. Nebyl to skutečný útok. Jen mi chytila ruku mezi zuby, ale nestiskla je k sobě.“

Těch zubů má krajta stovky a mají tvar špendlíku. Kdyby se člověk z jejich sevření snažil vymanit, mohlo by to špatně dopadnout. Větším nebezpečím je u tohoto druhů hadů možnost, že by člověka zaškrtili. Když se Hexxie kolem Marcuse začne ovíjet, majitel ví, že ji musí opatrně odmotat, pěkně od ocasu.

Zdravý rozum je základ

Dává si prý sakra dobrý pozor, aby neublížila jednomu z jeho synů, kterým jsou čtyři a jeden rok. „Když jsou poblíž, nikdy ji z terária nepouštím. Jen když kluci spí nebo jsou v jiné místnosti. Nemyslím si, že by jim skutečně ublížila, ale přece jen zodpovědný chovatel jako já musí používat zdravý rozum,“ vysvětluje.

A co na to říká jeho partnerka Amy? O Marcusově lásce k hadům prý věděla už v době, kdy spolu pracovali, ale ještě spolu nechodili. „Dělali jsme spolu v jednom hotelu asi pět nebo šest let předtím a tuhle pověst měl vždycky. Moc dobře jsem proto věděla, že hadi jsou důležitá součást jeho života a že se s tím prostě budu muset smířit,“ krčí rameny.