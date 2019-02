Nejjednodušší zabezpečení domu a bytu. Funguje pravidlo pěti minut

Od výše hodnoty majetku by se měla odvíjet i cena vložená do zabezpečení nemovitosti. Jak ale potvrzují bezpečnostní experti, realita je jiná.

„Do kvalitního mechanického zabezpečení bychom měli vedle kvalitních dveří a oken investovat přibližně 3–5 % ceny průměrného vybavení domácnosti. V České republice to jsou podle našich zkušeností jen zlomky těchto částek,“ tvrdí Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

„Ačkoliv se povědomí Čechů o možnostech zabezpečení zlepšuje, stále ho často podceňují nebo ve snaze ušetřit sáhnou po nevhodných produktech. Kvalitní zámek nás přitom nemusí finančně zruinovat, stačí jen dobře vybírat,“ doplňuje.

Tomu by mělo odpovídat i pojištění domácnosti. Podle kalkulaček volně přístupných na internetu se roční pojištění běžného bytu pohybuje kolem tisícikoruny ročně.

Mělo by jít hlavně o běžné cennosti, které zloděje zaujmou na prvním místě a lze je rychle a snadno odnést a prodat v bazaru. Typicky počítač, notebook, televize, fotoaparát, šperky, vybavení dílny, sekačky, pily. Těžko se budou zajímat o staré hrnce a talíře z kuchyňské linky, pokud nemáte ve vitríně vzácnou sbírku starých cibuláků.

Bezpečnostní třídy mají smysl

Než však řešit s pojišťovnou následné škody za věci, ke kterým můžete mít i osobní vztah, je možná lepší předem investovat pár stovek do prevence a pořídit několik zabezpečovacích prvků.

Většina jich je dnes certifikovaná v různých bezpečnostních třídách a každá má pevně danou charakteristiku, kterou musí produkty splňovat, aby certifikaci získaly. Při výběru zámkové vložky ke vchodovým dveřím byste měli sáhnout minimálně po bezpečnostní třídě 3, nejlépe však 4.

Ceny za kvalitní vložky a zámky nejsou vysoké, za kvalitní ochranu stojí.

Orientační ceny Produkt Použití Orientační cena Cylindrická vložka certifikovaná v 4. bezpečnostní třídě hlavní vchodové dveře 1 200 Kč Cylindrická vložka certifikovaná v 4. bezpečnostní třídě 2× - vstupní branka a dveře do garáže 1 500 Kč Visací zámek certifikovaný v 3. bezpečnostní třídě brána/zahradní domek 700 Kč Speciální mechanismy jako XSafety Box vnitřní vybavení 3 000 Kč Bezpečnostní závora certifikovaná v 2. bezpečnostní třídě garážová vrata/zahradní domek 1 000 Kč

Takové zámky už poskytují velmi vysokou ochranu a k jejich zdolání by nezvaný návštěvník musel sáhnout pro opravdu profesionálním nářadí. S vyšším stupněm bezpečnostní třídy roste navíc i čas nutný na překonání zámku.

V této souvislosti mluví odborníci o pravidlu pěti minut – když se do té doby nepodaří zloději dostat dovnitř, je velká šance, že to vzdá úplně.

Nejobvyklejší cesty pro zloděje

Měli byste mít pod kontrolou všechny přístupové cesty, které k vašemu domu a dovnitř bytu vedou. Často opomíjené bývají vstupní a vjezdové brány, přitom to jsou první pomyslné překážky, které stojí zloději v cestě.

Proto je nikdy nenechávejte odemčené a vybavte je zámkem s bezpečnostní vložkou – na bránu můžete použít odolný visací zámek. Vždy si pohlídejte, aby zámky zvládaly i výkyvy počasí. Nebudete pak muset řešit rozmrazování ve chvíli, kdy ráno spěcháte do práce.

Další lákavou skulinku v zabezpečení představují sklepní okénka. Zdatný lupič se jimi protáhne a otevře se mu tak cesta do celého domu. Dobrou službu v tomto případě prokážou bezpečnostní fólie, které nenechavce odradí nebo alespoň zpomalí.

Cesta přes zahradu

Mnoho zlodějů se s vidinou snadné kořisti vydá nejdříve na obhlídku zahradních domků a kůlen. Vědí totiž, že jejich zabezpečení nebývá věnovaná příliš velká pozornost.

A to je velká chyba na straně majitelů domů, kůlny často ukrývají drahou zahradní techniku nebo sezonní věci, které se do domu nevejdou. I zahradní domky by tak měly mít odpovídající zabezpečení v podobě bytelné bezpečnostní závory, která odolá pokusům o vyražení a odvrtání.

Ani uvnitř nemusí mít zloděj vyhráno

Pokud se zloděj dostane dovnitř domu, nejčastěji se ocitá ve sklepě nebo garáži, které bývají zabezpečené hůře než zbytek domu. Právě zde přitom může najít mnoho cenných věcí včetně vašeho nářadí nebo sportovního vybavení.

Měli bychom proto myslet i na zabezpečení věcí uvnitř domu. Osvědčené jsou systémy, které lze přivařit či přišroubovat na podlahu, dveře nebo stěnu garáže. Věci, které chceme ochránit, k němu pak jednoduše připevníme ocelovým lankem nebo řetězem.