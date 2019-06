Zabezpečení domova pro klidnou dovolenou. Hlavně zajistěte okna a dveře

Najít příbytek vybílený zloději si jistě nepřeje nikdo. Z policejních statistik však vyplývá to, že až 95 % pachatelů od vloupání odradí kvalitní materiály, s jejichž překonáním by měli příliš práce. Právě to by si měli uvědomit všichni, kdo nechávají své domy a byty opuštěné během letní dovolené.