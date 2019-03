V USA spotřebují příliš mnoho toaletního papíru. Ničí tak kanadské lesy

Kdo si počíná k přírodě méně šetrněji? Ten, co jezdí v kouřícím SUV a je odsuzován spoluobčany za ničení planety, nebo člověk, který zásadně používá bělený toaletní papír a nezajímá se o to, zda je z prvovýroby či recyklovaného materiálu?

Takovou diskusi se ve Spojených státech amerických pokusila rozdmýchat nezisková organizace NRDC věnující se problematice životního prostředí. Své postřehy vydala ve zprávě (ve formátu PDF ji najdete zde). Výzkumníci spočítali, že průměrný Američan týdně spotřebuje tři role toaletního papíru.

Mnoho výrobců však k výrobě nepoužívá recyklovaný papír, aby svým zákazníkům přinesli co nejlepší užitné vlastnosti. Tedy měkkost a zároveň pevnost. To však způsobuje zbytečné plundrování lesů, většinou prastarých kanadských, kterým se také říká boreální.



Boreální lesy Boreální lesy jsou jedny z posledních prastarých lesů na planetě. Je to pás lesů rozpínající se od východního pobřeží až na západ Kanady na většině jejího území. Představuje asi třetinu obrovského pásu jehličnatého lesa, který obepíná severní polokouli mezi arktickým a mírným klimatickým pásmem a který se rozkládá i na území Aljašky, Ruska, Skandinávie a Japonska. Přitom kanadské lesy celkově tvoří asi devět procent všech lesů na planetě.

„Většina Američanů pravděpodobně neví, že toaletní papír, který spotřebovávají, pochází ze starých kanadských lesů,“ řekl Anthony Swift, ředitel projektu kanadského projektu NRDC pro kalifornský list Inhabitat, který se věnuje ekologii a udržitelnému životnímu stylu.

Základem toaletního papíru je buničina, kterou lze vyrobit ze směsi jehličnanů a listnáčů. Dřevo z jehličnatých stromů má delší vlákna, proto ho výrobci používají ke zpevnění tkaniva papíru.

Ačkoliv lze k výrobě papíru použít recyklované dřevo, slámu i bambus, výrobci často dávají přednost „panenskému“ dřevu. Lidé z neziskové organizace však kritizují, že při takovém postupu se vyprodukuje třikrát více uhlíku ve srovnání s výrobou z recyklátu. Na jednu roli toaletního papíru se spotřebuje 37 litrů vody.

Když testovali různé toaletní papíry, dospěli k názoru, že nejhůře se v tomto ohledu v Americe chová společnost Procter & Gamble. Některé další firmy alespoň zkoušejí přimíchávat do buničiny recyklovaný papír a slibují, že v brzkých letech chtějí snížit množství panenské buničiny na polovinu.

Kolik ruliček toletního papír týdně spotřebujete? celkem hlasů: 614

1 406 2 88 3 30 více 90

Stoprocentně recyklovaný papír je však mnohem dražší než běžný. Například role stoprocentně recyklovaného papíru od společnosti Who Gives A Crap, která v průzkumu dopadla nejlépe, stojí v přepočtu 35 korun. Na podobné ceny Američané nechtějí slyšet.

Ekologové nyní stojí před těžkým úkolem: přesvědčit lidi, aby sáhli hlouběji do kapsy, nebo se vrátili o desítky let do minulosti. Mohli by začít používat látkové hadříky, které půjde znovu vyprat, nebo opět ocenit kouzlo bidetu.

Máte ponětí, jaký toaletní papír používáte? Našli jste na obalu údaje o tom, zda je z panenské buničiny, nebo z recyklátu? Podělte se s ostatními v diskusi.

Abyste si návštěvu toalety pamatovali, to je slogan humorně laděné reklamy na toaletní papír ze surového dřeva (9/2016):