Ctíte rytmus roku jako Hanka Zemanová? Otestujte se a vyhrajte její knihu

Ano, často je paradoxně jednodušší koupit si v supermarketu něco z druhého konce světa. Pak ovšem nečekejme od svého těla zázraky.

Říká se, že jsme to, co jíme. A chemicky ošetřené ovoce či zelenina, které k nám putují tisíce kilometrů, toho našemu tělu zdaleka nedají tolik jako to, co nám v řadě případů roste za domem nebo si pro to můžeme zajet k farmáři.

Otestujte se, jestli alespoň něco málo o těchto přírodních tématech víte. Pokud do pondělí 19. prosince – včetně – uspějete v našem kvízu natolik, že odpovíte správně na všech deset otázek, zařadíme vás do slosování o pět publikací Rytmus roku s Hankou Zemanovou z nakladatelství Smartpress.

Titul se řadí k českým bestsellerům a vznikal ve spolupráci se třemi lékařkami. „Spolu s nimi jsem na každý měsíc vybrala léčivé nápoje, jídla a tipy, jak sladit běžný životní styl s rytmem přírody,“ prozrazuje autorka, co všechno v její – fyzicky i obsahově opravdu tlusté – knize najdete.