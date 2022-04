Léčivé dary máme v přírodě na dosah ruky, říká biospisovatelka Hanka Zemanová

Jak vnímáte roční rytmus?

Běžně si rytmus spojujeme s hudbou, tancem, milováním nebo třeba poezií. Rytmus je ale přirozenost všeho živého. Má jej nejen dech a tlukot srdce, ale také každý orgán a buňka. Existuje rytmus trávení, čištění těla nebo vylučování hormonů. Stejně tak je vše v přírodě řízeno rytmem, který určuje například pořadí ptáků, v jakém nastupují ke své ranní árii, dobu, kdy které zvíře mění srst, kdy se životní energie stahuje do země a vše odpočívá nebo kdy příroda po zimě znovu ožívá.

To všechno podléhá vesmírným rytmům a bylo by bláhové si myslet, že lidí se to netýká. Jenže čím je společnost svobodnější, technicky vyspělejší a globalizovanější, tím více nám všem hrozí, že z tohoto harmonického tance vypadneme.

Jak vypadá tanec mimo přirozený rytmus?

Představte si nádhernou hudbu, na kterou se někdo místo ladných pohybů jen strnule kývá ze strany na stranu, jako by byl bez života. Podobně se i my odchylujeme od přirozené rovnováhy, cítíme často únavu, ztrácíme vnitřní šťávu a pak čekáme, že nám tu energii doplní exotická dovolená, speciální terapie nebo zázračné tabletky a nápoje. Zdroj síly však spočívá právě ve spojení s přírodními rytmy.