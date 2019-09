V USA našli dvouhlavou želvu. Nemůže za to radiace, ale genetická mutace

Dvouhlavý exemplář mořské želvy se z vajíčka vyklubal na ostrově Hilton Head v americkém státě Jižní Karolína. Na první pohled vypadá jako z fantastického filmu, ale podle odborníků se jedná o známou anomálii, se kterou se čas od času setkávají.

„Je sice vzácná, ale není žádný důvod k obavám,“ řekla britskému Daily Mailu Amber Kuehnová, manažerka ostrovní „želví hlídky“. Někteří lidé se podle jejích slov domnívají, že jde o důkaz radiace ve vodě, ale není tomu tak. „Tyto případy se prostě v přírodě s určitou periodicitou opakují,“ vysvětlila.

Mutant z opuštěného hnízda

Spolu s ostatními členy hlídky běžně pozoruje hnízda mořských želv, ve kterých se z vajíček líhnou mláďata. Ochránci do ničeho nezasahují a trpělivě čekají. Po třech dnech se teprve pustí do vyhrabávání toho, co v hnízdě zbylo. „Spočítáme prázdné skořápky i vajíčka, ze který se nic nevyklubalo. Potom živá i mrtvá mláďata. Všechny informace zadáme do státní databáze,“ objasnila Kuehnová.



Tentokrát v jednom z opuštěných hnízd našli mládě, které z něj nedokázalo samo vylézt. Bylo dvouhlavé. Ukázalo se, že pravá hlava nejspíš ovládá jednu ploutev a levá hlava tu druhou. „V prostředku krunýře mají dva výstupky tam, kde je normálně jen jeden. To nejspíš znamená, že mají i dvě páteře,“ dodala expertka.

Přežívá jen jedna ze sta

Občas prý hlídka naráží na vajíčka, která mají dva žloutky. Většinou se z nich mláďata nevylíhnou, siamská dvojčata jsou vzácnost. Za jedenadvacet let praxe se však Amber Kuehnová několikrát setkala s jinými genetickými mutacemi: „Našli jsme mořské želvy, které se vylíhly bez hlavy, narodily se spojené s částí skořápky nebo měly miniaturní ploutvičky, se kterými nemohly plavat.“



Dvouhlavou želvu pustili ochránci do vody, ale vzhledem k tomu, že se hlavy mezi sebou neumějí dohodnout, nebyla dvakrát dobrou plavkyní. Šanci na přežití má prý jen minimální, to je však v přírodě běžné. „Obecně platí, že i mezi zdravými želvami přežívá jedna ze sta,“ uvedla Kuehnová.