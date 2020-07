VIDEO: Kotě Duo se dvěma tvářemi oslavilo první narozeniny

Duo se narodil s poruchou zvanou kraniofaciální duplikace (disprosopus). Hned po narození se ho ujal veterinář Ralph Tran ze San Diega v Kalifornii, když ho jeho kočičí máma nepřijala.

Kocour se narodil se dvěma nosy, dvěma tlamičkami a dvěma páry očí. Dvě prostřední oči se spojily do jednoho většího, které mu Ralph nechal chirurgicky odstranit. 14. července se Duo dožil prvního roku a podle majitele ve zdraví a štěstí. Veterinář pro něj vytvořil facebookovou stránku, kde lze sledovat, jak se mu daří.

Než se dostal do nového domova, musel cestovat přes půl Ameriky. Doktor projížděl přes Colorado, když mu zavolal přítel, že se mu narodila koťata, z toho jedno s touto vadou. Veterinář ho tedy naložil do auta a odvezl do svého kalifornského domova.



Duo byl od začátku velký bojovník. Přestože zpočátku nechtěl jíst a museli ho krmit injekční stříkačkou. Vyvíjí se sice pomaleji než jeho běžní vrstevníci, ale vcelku dobře prospívá. Hraje si a pere se s ostatními kočkami jako rovnocenný kamarád.

Krmení však stále dělá neplechu. Kocourek jako by trpěl rozdvojenou osobností a každá z jeho tváří chce jíst první a nedat prostor druhé tváři. Podobné případy se často přirovnávají k siamským dvojčatům, což je způsobeno nesprávným oddělením embrya. Diprosopus je však zcela odlišný stav způsobený nesprávným fungováním proteinu jménem Sonic hedgehog.

Pokud se tato vzácná porucha objeví u lidského plodu, v drtivém množství případů se narodí mrtvé dítě, případně přežívá jen několik dní. U zvířat se podařilo některé jedince udržet při životě déle, zřejmě nejslavnější je prasátko Ditto, které žilo až do dospělého věku, nakonec však zemřelo na zápal plic.

Kočka Janus, které se říkalo Fank a Louie, se dožila dvanácti let a jako nejdéle žijící živočich s disprosopusem byla dokonce zapsána do Guinnessovy knihy rekordů.