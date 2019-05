VIDEO: Vzácná albínská dvouhlavá želva za tři čtvrtě milionu nemůže najít kupce

Želva, kterou její majitel Noon Ausanee nazval Nop, se narodila 3. března s touto vzácnou mutací na farmě v Bangkoku v Thajsku. Nechal želvu ocenit sběratelskou komunitou, a ta došla k částce až jeden milion thajských bahtů, což je v přepočtu asi 723 tisíc korun.

Myslel si, že o podobnou raritu bude mezi chovateli obrovský zájem, jenže se zdá, že se trošku přepočítal. Potencionální kupci se totiž bojí, že želvička s takovým nezvyklým postižením dlouho nepřežije a upřímně se obávají o osud své investice.

Ausanee přesto říká, že je velmi šťastný, že se mu taková želva narodila. „Opravdu bych ji chtěl prodat, měl jsem několik zájemců, ale bojí se, že nepřežije. Ale já si myslím, že jí nic neschází. Jsou jí dva měsíce, dobře žere, krmíme ji každý den a je stále silná,“ tvrdí.



„Myslím, že bude žít dlouhou dobu a přinese hodně štěstí tomu, kdo ji dostane,“ tvrdí majitel, který evidentně stále doufá, že se mu podaří na neobvyklém exempláři něco vydělat.

Každopádně odborníci tvrdí, že v žádném případě by podobná želva neměla být vypuštěna zpět do přírody, protože by určitě nepřežila. Genetické omyly přírody v podobě dvouhlavosti se nazývají polycefalie. Jsou výsledkem špatné separace jednovaječných dvojčat.

Podobných tvorů nebývají ani tak plná klasická muzea, ale spíše muzea kuriozit. Podobná zvířata skutečně často umírají, ale ve vzácných případech se skutečně mohou dožít vysokého věku.

Evidentně to není až tak vzácný jev, je to ostatně i odrazem v heraldice, která je dvouhlavých zvířat plná. Nejčastěji se tento jev objevuje u želv a hadů, ze savců nejčastěji u ovcí a krav.