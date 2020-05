Z mléka, kefíru i citronu. Zkuste šest snadných metod na domácí tvaroh

Tvaroh je mléčný výrobek, takže je jasné, co je základní surovinou. Podstatné je však to, že mléko nesmí být trvanlivé, ale čerstvé, jen pasterizované. Základem výroby je takzvaná fermentace, jenže u trvanlivě ošetřeného mléka k ní nedojde, to jen zhořkne.



Tvaroh vyrobíte nejen z kravského, ale i kozího nebo ovčího mléka. Na druhou stranu – když budete mít mléko od farmáře, pro jistotu ho zahřejte na 80 °C, aby došlo k pasterizaci. Přece jen na bakterie z čerstvého mléka „přímo od vemene“ nejsou naše těla už zvyklá. Proto ta pasterizace, která bakterie spolehlivě zabije.

Tvaroh z mléka

Co potřebujete: 2 litry mléka (z takového množství zvládnete vyrobit asi 400 gramů tvarohu).



Jak postupovat: Po dobu 1 až 3 dnů nechte mléko na teplém místě. Mělo by zkysnout. Nemusíte ho ani míchat.

To, že už je dostatečně kyselé, poznáte podle jeho konzistence, která by měla připomínat husté želé a kolem by se měla tvořit syrovátka.

Zkyslé mléko přelijte do hrnce a ohřejte ho na slabém ohni. Občas ho promíchejte.

Za 10 až 15 minut se v hrnci začne tvořit tvaroh. Odstavte ho z tepla a nechte na plotně ještě dalších 10 až 15 minut. Pak tvaroh dejte do cedníku a nechte stéct syrovátku.