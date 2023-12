Peče celá země odstartuje v lednu opět s Maršálkem, známe 12 soutěžících

„Pečení je činnost, která nám umožňuje soustředit se na přítomný okamžik a nezaobírat se úzkostnými myšlenkami na budoucnost,“ zazněla ve čtvrtek na tiskové konferenci České televize v prostorách britské ambasády myšlenka amerického psychologa a psychiatra Philipa Muskina. A něco na tom bude.

„Peče celé země je fenomén. U nás doma všichni milujeme The Great British Bake Off a moc se těším na novou řadu Peče celá země. Už teď se mi sbíhají sliny,“ uvedl půvabnou češtinou britský velvyslanec Matt Field, v jehož obýváku – jak sám uvedl – setkání s novináři proběhlo. Ve Velké Británii totiž tato soutěž, z níž Peče celá země vychází, dokázala velmi výrazně pozměnit názor veřejnosti na domácí pečení. Za posledních pár let se z něj stal pro mnohé nový koníček, výherci jsou ve své vlasti velmi populární a v řadě případů se ze zapálených amatérů stali úspěšní profesionální pekaři. O popularitě juniorského Bake Off, tedy soutěži v pečení určené dětem, ani nemluvě.

Pečení je tedy evidentně fenoménem nejen u nás, ale i na britských ostrovech. A zájem stoupá, což je vidět i na vzrůstajícím počtu přihlášek – do druhé řady se přihlásilo kolem tří set uchazečů, co také bylo více než do té první. Divácky by měla třetí řada také mít čím přitáhnout, těšit se prý pro zajímavost máme na cukrářské skládačky, výrobky průzračné jako sklo, na své by si měli přijít i zahrádkáři, milovníci starých krajek či známých receptů z ciziny.

Oba porotci si práci s vybranou dvanáctkou třetí řady chválí. „Při třetí řadě jsem nevnímala propracovanější strategii soutěžících. Měla jsem pocit, že si to účastníci chtěli hlavně užít,“ uvedla porotkyně Míša Landová, kterou diváci znají už z druhé řady pořadu. „A smekám před soutěžícími třetí řady za to, jaké zkoušejí kombinace i jaké používají suroviny. Některé jsem ochutnala poprvé,“ dodala s upřímným obdivem.

Už ve druhé řadě vznikaly fascinující výrobky. Připomeňme si třeba ty prostorové perníkové, když je před Vánocemi.

27. března 2022

Josef Maršálek její slova doplňuje: „Jsem přesvědčen o tom, že soutěžící vytvořili nádherný tým a že si užívali blízkost mezi sebou. A nám, porotcům, se s nimi i díky tomu krásně spolupracovalo. Máme nezáviděníhodnou roli, protože lidi posíláme domů a musíme jim říct věci, které nechtějí slyšet. A i za ně nám poděkovali, a to se nám ještě nestalo.“ Vůbec je podle něj natáčení Peče celá země za odměnu a dělal by to prý i zadarmo.

A jak poznají porotci opravdu šikovného soutěžícího? Postupně, i když u těch zkušenějších je brzy vidět zkušenost a pečlivost. Mezi soutěžícími jsou prý ti, co pečou 40 let, i takoví, pro něž se pečení stalo třeba formou terapie.

Jak to vidí osvědčení moderátoři?

Moderátorská dvojice Tereza Bebarová a Václav Kopta pořadem provází od samého začátku a pro Terezu se pečení stalo součástí jejího osobního i pracovního života. „Začala jsem více péct a přestala jsem se bát postavit se k plotně i jako cukrářka. Společně s Josefem Maršálkem jsme natočili další díly cyklu České televize Buchty po ránu, ve kterém Pepovi sekunduji a snažím se pro diváky získat cenné rady.“

Jaká je v tomto pořadu role moderátorů? „Regule té licence jsou obsáhlé. Z podstaty role moderátora vyplývá, že je na straně soutěžících, ovšem ne ve smyslu toho, že jim pomáhá nebo radí. Jsme kamarádi, ti, kteří jsou na blízku, když potřebují propojit se zákulisím, když je nějaké neštěstí nebo úraz. Jsme tam od toho, abychom v nich vyvolávali pocit, že mají parťáky, ale nesmí to být moc familiární a košilaté. Nesmíme se pouštět do osobního projevu sympatií. Všichni z nás musí mít pocit, že jsme na jejich straně.“

Účastníci třetí řady jsou podle něj poučenější a zkušenější, aniž by víc taktizovali. A líbí se mu přesah, který pořad má: „Myslím, že znovu nastartoval vztah k tradici, buduje v lidech pocit rodinné sounáležitosti. Opět jsme objevili kouzlo babiččiných receptů. A to jsou věci, které se dnešní divoká doba snažila v rodinách utlumit. BBC přišla s geniálním konceptem, prostřednictvím kterého se tohle všechno podařilo podnítit, a to celosvětově.“

Václav Kopta si prý během natáčení připadal jako s tygry v kleci, jak uvedl v úvodním videu. „Člověk by měl chuť se s tím tygrem pomazlit, ale zblízka vidíte, že má silné drápy,“ uvedl moderátor, který si musí hlídat krevní cukr.

