Cukrář Maršálek doprovodí do Rozstřelu vítězku soutěže Peče celá země

Martina, máma malého kluka, pro kterou je pečení opravdová radost, a porotce soutěže, vyhlášený cukrář Josef Maršálek, se objeví v pondělím Rozstřelu v 10 hodin dopoledne a podělí se se čtenáři iDNES.cz o spoustu postřehů nejen z emotivně vypjatého finále, ale také ze zákulisí celé soutěže.

Tušíte například, čím v 7. kole soutěže Martina nadchla porotce natolik, že jí navrhovali, aby si otevřela koblihárnu a lidé by jí utrhali ruce? A čím si Josef Maršálek dělá v České televizi radost aktuálně, a co do budoucna plánuje?

A co plány vítězky, která je skromná a velice bezprostřední, takže bez okolků řekne i to, co by si jiní soutěžící určitě raději nechali pro sebe, jak koneckonců předvedla i v soutěži? Během soutěže se netajila tím, že by si ráda otevřela malou cukrárnu, ale jak by to chtěla skloubit se svým zaměstnáním ve státní správě, když se současně ráda hodně věnuje malému synovi?

14. května 2022

