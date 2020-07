Středomořské bylinkové trio chce hodně slunce, bazalka nesnáší průvan

Majoránka je česká klasika, naše národní kuchyně se bez ní neobejde. A vůně té čerstvě sklizené se navíc s tím, co koupíte v pytlíku v obchodě, vůbec nedá srovnávat. Pěstuje se přitom velmi snadno. Nejlépe se jí daří na jižní straně, má ráda dostatek světla a pravidelnou zálivku. Nesmí se ovšem přemokřit.



Na chleba s máslem je zase nejlepší pažitka. Tu dejte klidně za okno na sever, často ji zalévejte, ale nepřelévejte, chraňte ji před průvanem a občas přihnojte.

Fialová kráska levandule se u nás do jídla sice moc nepřidává, zato vám pomůže proti migréně i nespavosti, odežene kdejakého otravného škůdce a krásně zútulní terasu. Potřebuje jen dostatečně velký květináč, aby se mohla rozrůstat, a slunné sušší stanoviště. Pozor si dávejte při zalévání, půda se nesmí přemokřit, proto levanduli zalévejte až když její substrát úplně vyschne.

Co by to bylo za salát, pizzu nebo třeba pečenou zeleninu bez voňavého středomořského tria tvořeného rozmarýnem, tymiánem a oreganem?

Bylinky jsou to poměrně nenáročné, vzhledem k oblasti, odkud pocházejí, mají jen jednu, ovšem zásadní podmínku: dostatek slunce. Dejte je na jižní stranu, tam, kde je teplo a sucho, a zalévejte je teprve tehdy, když je substrát suchý. Občas je můžete přihnojit, tím rozhodně nic nezkazíte.



Bez koriandru se zase neobejde mexická kuchyně a hojně se využívá i v asijských pokrmech. Stejně jako levandule potřebuje prostorný květináč, aby se mohl rozrůstat, pozdější přesazování totiž velmi špatně snáší. Libuje si na vzdušném stanovišti na plném slunci, má rád přiměřenou zálivku, tzn. nesmí se přelévat ani zanedbávat. A zhruba jednou měsíčně je vděčný za přihnojení.



Koriandr Bazalka Meduňka Máta peprná

Do šopského salátu, do těstovin i do pesta, tam všude patří bazalka. I ona miluje slunce, jižní stanoviště je tedy jasnou volbou. Dále je důležité chránit ji před chladem a průvanem a pravidelně jí přilepšovat organickým hnojivem. Nezapomeňte ji často, ovšem s citem zalévat: substrát by nikdy neměl vyschnout, zároveň ale bylinka nemá být přemokřená. Pozor dávejte i na listy, na ně by voda rozhodně přijít neměla.

A pokud máte okna na východ nebo západ, pusťte se do pěstování meduňky a máty, aspoň budete mít co do čaje nebo letní osvěžující limonády. Obě bylinky jsou poměrně nenáročné a daří se jim dobře i v polostínu. Mátu je jen potřeba chránit před chladem a průvanem a pravidelně zalévat, substrát by neměl vyschnout. Meduňka je ještě benevolentnější, odpustí vám občas i suchou zeminu. Oběma rostlinkám pak zhruba jednou za měsíc dopřejte hnojivo a odmění se vám bohatou voňavou úrodou.