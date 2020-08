12:00 , aktualizováno 12:00

Legendární čínská restaurace ve Vodičkově 19 jako první v Československu vařila asijské speciality. Od října 1958. „Tenkrát se o to zasadil Adolf Hoffmeister, který byl začátkem 50. let velvyslancem ve Francii a později navštívil Čínu,“ vypráví kuchař Vladimír Suchý, který v tamní kuchyni od konce 70. let připravoval delikatesy jako vlaštovčí hnízda, mořskou okurku nebo šuei-ču-žou. Největší šlágry dodnes vaří ve své restauraci v Hostivici kousek za Prahou.