PONEDĚLNÍK: Brankář, ten tvrdý chleba má. Baníčku, co je s tebou?

Ani nedávná pětigólová výhra v Teplicích nebyla zlomem k veselejšímu období, natož k vítězné sérii.

Následovaly trudné porážky s Jabloncem, Brnem a naposledy doma s Hradcem Králové. Tedy se soupeři, které by měl ambiciózní Baník ve svém prostředí porážet, chce-li tedy patřit aspoň do širší špičky.

Abychom nebyli nespravedliví, je potřeba připomenout, že za poslední tři ročníky byl dvakrát ve skupině o titul. Jenže stejně se nemůžete ubránit dojmu, že klub s početnou, vášnivou a oddanou fanouškovskou základnou a stabilním ekonomickým zázemím, který spasil před hrozícím bankrotem majitel Václav Brabec, má potenciál výrazně větší.

Časem by se snad měly projevit chvalitebné investice do mládeže a zázemí jako nový tréninkový areál na Vistě, zrekonstruovaný areál na Šoupalce v Porubě nebo tréninkové centrum a sídlo regionální akademie na Bazalech. Právě o odchovance doplněné o skutečné posily by se měl Baník opírat. Jenže kdy to bude?

Přestaví Mikloško i kádr?

Nový sportovní manažer, rovný chlap Luděk Mikloško, začal řez tím, že loni v říjnu odvolal svého kamaráda a dlouho vyhlíženého trenéra Pavla Vrbu.

Ukazuje se, že to však nestačí, že potíž zdaleka nevězí pouze v trenérech, ať už v začínajícím Smetanovi, matadorovi Vrbovi nebo nyní empatickém Hapalovi. Mikloškův řez bude muset pokračovat - v managementu, ale i v kádru. Jinak se Baník těžko posune.

Proti Hradci už fanoušci skandovali „My chceme Baník!“, načež echt baníkovec brankář Jan Laštůvka vyrobil dva kiksy a byla z toho porážka 0:2.

Nejprve podběhl centr, pak chtěl rozehrávat konstruktivně na fotbalistu Lischku, ale nevšiml si, že ten hrát fotbal zrovna nechtěl. Zbytečné riziko.

I srdcař Laštůvka, který tým v minulosti tolikrát podržel, může být jakýmsi symbolem přestavby od podlahy. Za tyhle chyby trenér nemůže, ať je na lavičce kdokoli. Stejně tak Hapal nemůže za to, že Tijani přestřelí prázdnou bránu ze dvou kroků, anebo že v zimě nepřišly do kádru žádné posily - nic proti albánském obránci Bitrimu.

Baníkovcům chybí lídři, málokdy v zápase dominuje s míčem a když, jde většinou o kratší pasáže. Brabec trpělivě na poháry nespěchá, mluví o pětileté vizi, ale chce fotbalem bavit sebe i skvělé fanoušky, což se však děje spíše ojediněle.

Škoda pro Ostravu, že kvůli zběsilé akci Vrba nedotáhla původní plán, v němž měl Hapalovi dělat asistenta druhý slavný odchovanec Sigmy Radoslav Kováč. Mezitím vzal Pardubice a zvedá je ze dna. Jasným rukopisem, kombinační hrou.

Energický Kováč s Pardubicemi nespadne

Dohromady mohli vytvořit silný realizační tým, Kováčovy zkušenosti z povedené hráčské kariéry i z Premier League by se hodily.

Zajímavé bude sledovat v příštím kolem vzájemný souboj Pardubic s Ostravou, bohužel Kováč kvůli červené kartě nesmí na lavičku. Je to škoda.

Pozorovat jeho koučink během zápasu i energii, kterou dává týmu, je skvělé, i když mu je obdélník vymezený pro trenéry značně těsný. Třeba při gólové akci v Olomouci by si mohl připsat asistenci za rady. Když na střídajícího Pikula u lavičky mířil dlouhý centr, Kováč už za letu míče z metru křičel: Pro sebe, sám, a vyraz dopředu!

Pikul i díky tomu nepanikařil. Míč zalepil na prsa a hned šturmoval vpřed, protáhl se kolem skluzujících soupeřů Navrátila s Ventúrou, přihrál na vápno Černému, který narazil Hlavatému, jenž utěšenou střelou rozvlnil síť. Moc hezčích gólů v lize nepadlo.

A to se pardubický David Beckham alias Dominik Janošek znovu úžasně trefil z přímého kopu, dal šestý gól v ročníku, jeden hezčí než druhý. Těžko si představit, že Pardubice posílené také o svůj stadion by měly se zajímavým kádrem, trenérem a hlavně brankářem Nitou spadnout z nejvyšší soutěže.

Po remíze v Olomouci opustily poslední místo a ještě litovaly, že nezískaly body tři, neboť Sigma srovnala až v osmé minutě nastaveného času z penalty po zcela zbytečném nakopnutí Hranáče do nohy Chytila, byť možná mohl zákrok ustát, ale proč by to v tak těžké pozici proti přesile dělal.

Kozlův risk - malý Bačkovský a obr Chorý

Víkend se nesl ve znamení chyb brankářů. Nejen Laštůvka, ale i olomoucký Trefil si měl počínat při parádě Janoška lépe. Střílel přes zeď jako pravák ze strany z pozice pro leváka. Buďme však rádi za takové fantastické kopy. Leč Trefil na jaře dostává gól téměř z každé střely, což musí být už na palici. Oddech mladému brankáři prospěje. Sigma nervózně vyhlíží uzdraveného Macíka.

Chyboval i mladoboleslavský inventář Šeda při centru na Králíka, byla z toho pouze domácí plichta s Českými Budějovicemi.

Hodně emocí vyvolalo zaváhání libereckého brankáře Bačkovského v Plzni, kterého na malém vápně přeskočil habán Chorý.

Že Hugo Jan Bačkovský měřící jen 184 centimetrů dostane po čase příležitost zrovna v Plzni, kde se čekají vzdušné souboje s dvoumetrovým Chorým, je od trenéra Slovanu Kozla vskutku zajímavý tah bez ohledu na to, že Chorého počínání rukou se dalo v malém vápně posoudit jako nedovolené, i když nešlo o velký faul. Vliegen má o pět centimetrů víc než Bačkovský. Také žádný čahoun na gólmana, ale třeba by to pomohlo.

Liberec těsná porážka u mistra musí mrzet, protože v poli nebyl horší. Krásným gólem se po individuální akci blýskl Tupta, který potvrzuje pověst technicky mimořádně nadaného ofenzivního hráče. Slovan by neměl s uplatněním opce na přestup z Pescary váhat. Záleží na její výši, ovšem ve 24 letech jde o hráče s potenciálem dalšího prodeje.

Kovářovy hrátky

Horké chvilky v bráně přečkal také mladý sparťan Kovář ve Zlíně. Nejprve byl rád, že jeho hrátky s míčem na těžkém terénu po malé domů neskončily fiaskem a na čáře balon ještě vytáhl.

Zákrok zápasu předvedl na samém konci, když špičkou kopačky famózně vyrazil Balajovu ránu z otočky. Velmi těžká a pro gólmany nevděčná situace. Z úhlu by měli střely chytat, musí si hlídat bližší tyč, jenže vůbec netuší, kam rána půjde, a reakce zblízka je vždy složitá, ať už míč letí mezi nohy nebo kolem hlavy. Brankář, ten tvrdý chleba má, každá chyba je křiklavá až příliš.

Chyběl kousek a Sparta mohla na hřišti posledního týmu prošustrovat tříbrankové vedení, a to nejen kvůli rukám ve vápně, ve kterých se ani s pravidly v ruce nevyznáte.

Dobrý výkon předvedl dvougólový Čvančara, hraje důrazně. Díky tomu vybojoval roh, když si zlínský Čanturišvili myslel, že může u praporku dělat koníčky.

Nedopadlo to a z úvodního rohu trestal Krejčí, který má na výběr místa ve vápně patent. Trefil se pošesté v ročníku, v sedmém zápase. Na defenzivního hráče unikátní. Unikátní byl i příspěvek střídajícího zlínského matadora Filla, jehož kouč Vrba poslal na hřiště v 82. minutě a v 86. se ze hřiště po druhé žluté kartě poroučel - (ne)slušný zápis do utkání.

Drahý Olayinka se vyplatil

Mnohem lépe se ve šlágru kola ukázal Peter Olayinka, jenž Slavii pomohl porazit Slovácko dvěma zásahy, třebaže po sezoně odejde do Crvené zvezdy Bělehrad zadarmo.

Je fajn, že není odstavený na vedlejší kolej. To by nebylo důstojné vzhledem k tomu, jakou stopu ve Slavii zanechal.

Můžeme sice vést debaty, jak se finančně vyplatil v roce 2018 jeho rekordní přestup za 80 milionů korun z Gentu, když teď odchází zadarmo, ale když si uvědomíte jeho nejen gólový rekordní počin v evropských pohárech a sportovní úspěchy, doberete se ke kladným číslům a především nezapomenutelným zážitkům. Jen škoda, že nemíří do lepší soutěže.

Pěkné ponedělí.