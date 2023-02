PONEDĚLNÍK: Pouštět hru, či pískat? Kupa faulů, kupodivu bez vyloučení

Značnou míru benevolence prokázali sudí Szikszay s Batíkem, jinak by těžko mohli dohrát zápas po surových skluzech podrážkou napřed bohemák Prekop, respektive baníkovec Lischka.

Bez debaty zákroky na červenou. O tu si koledoval také sparťan Čvančara, když vytrvale okopával Kovaříka, který zalehl míč. Hradecký Ryneš zase ocenil, že rozhodčí Všetečka jeho strčení do sigmáka Vraštila mimo hru ohodnotil rovněž žlutou.

Derby v Ďolíčku toho divákům nabídlo mnohem více včetně tenisového skóre 6:2 pro Spartu, k čemuž přispěl vyhecovaný Čvančara i trefou. Opět mohl poděkovat Szikszayovi, že důrazné strčení do obránce při rohovém kopu neposoudil jako nedovolené. Nastavil takový metr, budiž. Lepší než pískat všechno. O tom potom.

Kuchta je stále nevyužitý

Obdivuhodnou bilanci si drží sparťanský kapitán Krejčí mladší, který odehrál v sezoně pět zápasů a na kontě má pět branek. Na defenzivního univerzála slušný počin.

Trenér Brian Priske jej zatáhl do stoperské trojice, ale obranu ani on příliš nezpevnil. Bohemka mohla dát klidně čtyři góly, v minulém kole Mladá Boleslav také šance zahazovala. Sparta v týdnu prodloužila smlouvu s pravým bekem Wiesnerem, odchovanec by měl být spíše dobrou alternativou nežli volbou číslo jedna.

Výborná čísla na startu jara má záložník Lukáš Haraslín, který v posledních pěti utkáních zaznamenal tři góly a dvě asistence. Žolík Minčev na dva góly s Boleslaví navázal znovu, tentokrát mu stačilo osm minut, aby ukázal bleskové zrychlení. Po delší době se trefil útočník Jan Kuchta, jehož potenciál spoluhráči pořád zdaleka nedokážou využít. Ani vysoká výhra jistě Priskemu tyto nedostatky nezamlží.

Hradec fauluje, ale také dává góly i bez opor

Zatímco Szikszay zvolil volnější metr, jeho kolega Všetečka v Olomouci byl úzkostlivý až příliš. Viděl 43 faulů. Brrr.

Zdaleka ne všechny byly. Třeba ten sigmáka Breiteho před prvním gólem Hradce byl na pováženou. V tom se fotbal hrát vážně nedá.

Hradec Králové napáchal 27 přestupků a dostál pověsti jednoho z nejvíce faulujících týmů ligy. I když se trenér Miroslav Koubek ošíval, že je to jen mediální nálepka a čísla to jsou suchá, neboť ne každý faul je skutečně faul a takových sedm jich faulem nebylo.

Dobrá, ale i dvacítka faulů je nelichotivé číslo, pane trenére. Pozor, votroci si zaslouží především pochvalu. Pořád atakují elitní šestku a je až neuvěřitelné, že nepřestávají být dopředu nebezpeční, třebaže se Koubek musel vypořádat s odchody Vlkanovy, Prekopa, ale také zraněními Kubaly a Vašulína. Koubek šibuje s univerzálem Smržem, jak se dá, a vepředu toho hodně naběhali také Ryneš s Matějem Koubkem.

Hyčkův úlet a Vrbův rozlet

Že jde hrát téměř bez faulů, a to dokonce ve vypjaté záchranářské bitvě, ukázal Zlín proti Teplicím. Připsal si jen pět nedovolených zákroků a především pět bodů po třech jarních kolech. Povzbudivá bilance pro mančaft trenéra Pavla Vrby.

Zoufale (ne)bránící Teplice napáchaly faulů 22 a jeden byl až komický. Zkušený Alois Hyčka sestřelil nepochopitelnou kosou ve vápně Hrubého. Rozhodčí Nehasil penaltu odpískal bez váhání, kupodivu žlutou kartu netasil. Zákroku předcházely dvě zlínské střely do tyče a úlevné tlesknutí rukavicemi brankáře Grigara. To ještě netušil, k čemu se to chystá Hyčka.

No stane se, ale s takovou budou mít Teplice co dělat, aby udržely ligu. Jak moc by se jim hodili Fortelný, Tijani či Sejk, kteří po podzimním hostování zamířili hostovat jinam. A tak trenér Jarošík měl na lavičce jen čtyři hráče do pole. Aspoň neměl těžkou hlavu koho poslat na plac.

Souboj o záchranu bude napínaný na více frontách. Nahoru jdou poslední Pardubice pod koučem Kováčem. Mohou si blahořečit, že ze Sparty získaly na hostování brankáře Nitu. Rumunský reprezentant pochytal v Mladé Boleslavi všech jedenáct střel a výrazně pomohl k cenné výhře. Příště se Pardubice potkají se Zlínem, to bude mač.

Po překotných změnách, které provedl nový majitel Koubek, upadají České Budějovice. Na body čekají už čtyři kola a od posledního místa je dělí jen čtyři body. Ne že by je Plzeň převálcovala, ale dvě trefy záložníka Romana Květa, jenž poprvé v kariéře v lize překonal dvoucifernou hranici branek za sezonu, Viktorii stačily.

První gól dal po nádherném kontru z ubráněného rohu. Dvojice Kopic - Bucha předvedla ukázkové křížení a kombinaci zakončil Květ do prázdné branky. Více emocí vyvolal jeho vítězný zásah. Mosquera totiž trefil do hlavy rukou Čoliče, jenž zůstal ležet u rohového praporku. Květ tak následně nemohl být v ofsajdu. Rozhodčí Petřík to jako faul neposoudil.

S fauly je to vůbec těžké bez ohledu na VAR. Komise rozhodčích vytkla po předchozím kole videoasistentovi Tomáši Kocourkovi, že v utkání Brno - Plzeň doporučil po zákroku Divíška na plzeňského Kopice hlavnímu Pavlu Orlovi, aby změnil rozhodnutí a domácímu obránci udělil červenou kartu. Nejednalo se totiž o zjevné pochybení rozhodčího na hřišti, Divíšek však vyfasoval dvouzápasový distanc. Disciplinární komise nemohla jinak.

Kolář chytá v reprezentační formě

Brno bez něj podlehlo první Slavii. Drželo se dlouho a zlobilo, ale hosty v Edenu srazila hloupá chyba talentovaného Michala Ševčíka, jenž uhnul ve zdi střele Ewertona. To by se brankář Berkovec mohl zbláznit.

Hezčí den měl slávistický gólman Ondřej Kolář, který znovu spoluhráče výrazně podržel, zejména když vytáhl gólovou ránu smolaře Ševčíka. Kolář se konečně dostal do formy po děsivém zranění hlavy. Může pomýšlet i na návrat do reprezentace, kde trenéři vybírají ze široké palety brankářů. O post jedničky se hlásí také Jiří Pavlenka z Brém. Proti Dortmundu předvedl o víkendu spektakulární zákroky, byť porážce nezabránil.

Už jedenáctý gól v sezoně vstřelil slávistický útočník Mick van Buren. Prochází zevrubnou proměnou. Začíná se o něm mluvit jako o gólovém hráči, což by si ještě nedávno dokázal málokdo představit. Více tref nemá nikdo. Stejně pak Květ a Řezníček.

Buren schází Liberci, kde se rozjel na podzimním hostování. Slovan proti Slovácku zahodil v první půli vyložené šance. Ano, Nguyen měl parádní zákroky, ale pravda je taková, že Frýdek, Tupta ani Preisler nezakončili tváří v tvář brankáři dobře a dali mu možnost zasáhnout. A jak už to bývá, Slovácko rozhodlo z poslední akce v nastaveném čase.

Skvělým centrem na hlavu Mihalíka se na tom podílel Kim, který od zimního příchodu z druholigové Dukly prokazuje šikovnost. Slovácko je zpátky v elitní čtyřce. Liberecký kouč Kozel, jemuž chyběli mazáci Gebre Selassie a Mikula, postavil hodně mladou sestavu, v níž však nebyl jediný odchovanec, zato slovácký trenér Svědík vsadil na osm třicátníků. A vyplatilo se.

Utkání v Liberci přihlíželo pouze 1 589 diváků. Ještě smutnější čísla přišla o víkendu ze slovenských stadionů: 448, 696, 445, 532, 606...

Tohle na kosu nesvedete. Pořád je na čem pracovat i v Česku.

Díky, Jakube

Gól jabloneckého Tomáše Hübschmana v Ostravě sudí svedli na teč Klímy, takže se zatím nepřepisoval rekord nejstaršího střelce ligy Pavla Zavadila. Hübschmanovi na trefách nikdy dvakrát nezáleželo, mnohem víc si považuje vydřeného vítězství. Je obdivuhodné, že se v 41 letech pořád drží v takové formě, zatímco zlatí spoluhráčů z mistrovství Evropy z roku 2002 už mají po kariérách. S vlastenci je to trochu guláš. Co je někdy teč, je jindy vlastní zásah. Otázka vkusu. Ale jsou důležitější věci.

Velké uznání patří reprezentačnímu záložníkovi Jakubu Janktovi za jeho coming out. Pomůže ostatním. Díky za tuhle stále ještě nevídanou odvahu. Škoda, že sexuální orientace je vůbec téma. Každého věc.

Do fotbalového nebe odešla slávistická legenda František Cipro. Sešívané sice do Ligy mistrů nedostal, zpropadený Šachtar, ale na jeho dílo a především lidství nezapomenou nejen slávisté.

Pěkné ponedělí.