Vzepětí bez odměny. Zlín podlehl Spartě, tlak otupilo hloupé vyloučení Filla

„V prvním poločase dominovala Sparta, ve druhém my. Bod bychom si možná za něj zasloužili,“ mínil Vrba po infarktovém zápase proti týmu, který loni touto dobou koučoval.

V jednom odpoledni vystřihl Zlín svůj nejhorší a zároveň nejlepší výkon jara.

„Byl to rozdíl jako den a noc. Ukázali jsme si, jak nemáme hrát a jak bychom měli hrát,“ shrnul záložník Robert Hrubý, jehož trefa na 1:3 z 54. minuty totálně zvrátila dění na zlínské Letné, kde do té doby kralovali Pražané.

„Sparta byla suverénní. My jsme nebyli agresivní v soubojích, nemohli jsme se dostat do hry, neohrozili jsme bránu, protože jsme rychle ztráceli míče. Zákonitě přišly tresty, i když po situacích, které jsme měli zvládnout lépe,“ věděl Vrba.

První gól domácí inkasovali už po 103 vteřinách z rohu, který soupeři daroval Čanturišvili.

„Ten roh byl tragický. Nemělo k němu vůbec dojít,“ pronesl Vrba.

Podruhé skórovali hosté „basketbalově z doskoku“ Čvančarou.

„A aby hráč vystřelil ze třiceti metrů, brankář vyrazil a on si míč doběhl a ještě dorazil, to je věc, která se nemůže stát,“ žasnul Vrba podruhé. Když pak v nástupu do druhé půle kapituloval Rakovan potřetí po dalším rohu, rýsoval se zlínský debakl.

„Pak jako když se do něčeho bouchne. Začali jsme hrát fotbal, jakým bychom se měli v domácím prostředí prezentovat. Dali jsme kontaktní gól, hned druhý. Spartu jsme i přehrávali. Měli jsme dvě šance, ze kterých jsme mohli srovnat. Najednou jsme byli všude dříve, rychlejší, měli jsme vyšší sebevědomí,“ líčil Vrba.

Pět minut po Hrubého brance proměnil Kozák penaltu za ruku Zeleného. Podobný okamžik na druhé straně v případě Fantišova zásahu v 8. minutě rozhodčí Zelinka přešel bez povšimnutí. Mlčel i VAR.

„Podruhé za sebou jsme byli okradeni o penaltu,“ čílil se dánský kouč Sparty Brian Priske.

Zelinka zase „pomohl“ hostům za stavu 2:3. Brankáři Kovářovi po malé domů Sörensena nevyšla na malém vápně klička proti dorážejícímu Kozákovi, míč mířící do brány pak zastavil nedovoleně rukou těsně před čárou a Zlín měl zahrávat ve vápně nepřímý kop.

Závěrečný nápor domácích otupil střídající Fillo, který dostal v rozmezí padesáti vteřin dvě žluté a po čtyřech minutách na hřišti šel pod sprchy. „To je možná světový rekord. Strašně nám to ublížilo,“ zlobil se Vrba na zkušeného matadora.

Pochválil naopak osmnáctiletého debutanta Slončíka, který nastoupil do druhé půlky a rozpohyboval do té doby strnulou ofenzivu Zlína.

„V tak těžkém zápase obrovsky překvapil. Jsem rád, že potvrdil výkony z přípravy. Zvládl to velmi dobře. Musí se s ním hodně počítat, příležitosti bude dostávat více a více,“ ujistil Vrba.