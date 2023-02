Trpišovský chválil mladíka i klíčového Holeše. Santos? Trpělivost opět dochází

„Měli jsme ze Slovácka velký respekt, o to raději jsme za tři body. Zvládli jsme zápas docela přesvědčivě na to, jak kvalitní a špičkový tým proti nám stál, což dokazoval v lize i na podzim v Evropě,“ líčil Trpišovský a vyzdvihl klíč k úspěchu.

„Byli jsme silní na ose, ve středu hřiště, to nám posledně v Teplicích (1:1) chybělo,“ zmínil prostor, který po dlouhé pět a půl měsíce trvající pauze zpevnil vynikajícím výkonem Tomáš Holeš.

Povězte, jak moc vám jeho návrat pomohl?

Hodně významně. Stopeři zahráli dobře, ale klíčem byl hráč před nimi – Tomáš. Středová trojice s ním, Hronkem a Zafeirisem také pracovala dobře, vyhrávali souboje. Nevybavuju si zásadní problém, který by právě na ose vznikl. Tomáš předvedl jednoduše dominantní výkon. Je obdivuhodné, jak se po tak dlouhé pauze vrátil, navíc musím ocenit, v jakém stavu přišel připravený. Má za sebou jen pár tréninků, žádný přípravný zápas... Velice dobrý výkon.

Je pro pevnější defenzivu nutné ustálit trojici stopeři plus Holeš? Je pro vás složení s Ogbuem a Ousouem ideální?

Po odchodu Simona Deliho nás limituje, že nemáme pro rozehrávku na stoperu dobrou levačku. Měli jsme dilema, jestli Aihama přesouvat na levou stranu, nakonec to bylo nejlepší řešení. Má levačku slušnou, umí si poradit i svou silnější nohou. A jeho nasazení na této pozici souvisí s tím, že chceme střed obrany ustálit.

Udělal jste v sestavě šest změn, což potvrzuje, že v Teplících jste se do jedenáctky příliš netrefili.

Tam to bylo i kvůli virózám. Nicméně máme jasnou představu, s kým chceme hrát. Ukazuje se, jaký typ hráčů zvládá zápasy. Proti dřívějšku byl v mentalitě rozdíl. Pomohli nám ti tři v srdci týmu, také Hronek, přinesli do týmu emoce a zvládali souboje. Teď jen doufat, aby nám z toho nikdo nevypadl. Blížilo se to ideálu.

Ve vámi zmíněném srdci hřiště byl vidět i mladý Zafeiris, jak se vám líbil?

Nenašli byste moc hráčů, kterým by se s ním hrálo špatně, když je na balonu. V přechodové fázi pro nás může být rozdílový, což ukázal. Je komplexní, zrychlí hru, kouká vždy nahoru, umí skvěle vyhodnotit situaci při převzetí míče, což pomáhá – obzvlášť proti soupeři jako Slovácko. Na některé věci si musí zvykat, to platí i pro nás. Když přišel Stanciu, taky jsme si zvykali na jeho vidění hry. Postupem času můžeme Zafeirise využít ještě víc než dnes.

Ze sestavy mimo jiné vypadli David Pech a Eduardo Santos, nevešli se ani na lavičku. Proč?

Nebyli v nominaci, protože u Santose jsme byli nespokojení s výkonem a Pech pravděpodobně dostane šanci ve středu v poháru. Na lavičce jsme potřebovali jiný typ hráčů, než je on.

U Santose se opakuje situace z podzimu. Jak s ním pracovat? Jakou trpělivost s ním máte?

To záleží na něm. Nemůžeme si dovolit výkyvy, každý zápas musíte odevzdat stoprocentní výkon a není prostor polevit. U křižovatky taky nemůžete na devatenácti dávat pozor a u dvacáté si říct, že to dobře dopadne. Když chce, umí být Eduardo na svém postu skvělý. Ale v té pravidelnosti je problém. Ví, že to v Teplicích nebylo dobré, a důvěru týmu si opět musí zasloužit. Je otázka, jestli to ještě dokáže. A taky je otázka, jestli mu to současní hráči v základu vůbec dovolí. Nejsme zvědaví, aby někdo odvedl poloviční práci.

Prosadili jste se díky standardním situacím, věnovali jste jim v přípravě speciální pozornost?

Chtěli jsme se od nich odrazit, protože Slovácku se dávají góly ze hry obtížně. Standardky nám na jaře nešly a věnovali jsme se jim extrémně, ještě v sobotu jsme projížděli znovu video i postavení. Hodně nám v nim pomohl Zafeiris, kope je velmi dobře.

Oba góly vstřelil Peter Olayinka. Ačkoli v létě odchází do Crvené zvezdy Bělehrad, jeho přístup je příkladný. Souhlasíte?

U něj nehrozí, že by se kvůli jisté smlouvě jinde třeba šetřil. Má charakter. Zatímco minule to bylo nic moc, nyní podal skvělý výkon, produktivní. Pro tým je výhodné, jak svým zaujetím pro hru dovede strhnout ostatní hráče.

V zimě se řešilo, jestli vůbec bude tento půlrok ve Slavii pokračovat. Přiblížite, jak vypadaly vaše debaty s vedením na toto téma?

Jsem hlavně rád, že Oli hraje, je pro nás důležitý. Jakmile bylo jasné, že pro jaro zůstane, tak pro mě existovala jediná varianta: aby nám ještě co nejvíc pomohl. Dopadlo to nejlépe pro všechny strany. Se skauty se nám čtyři roky nedaří najít podobný typ hráče, podobně užitečného. Nebojí se vypjatých situací, chce být klíčovým mužem, hraje v obrovské intenzitě, umí jeden na jednoho, je dobrý hlavičkář. Už teď přemýšlím, co bude, až v létě odejde.